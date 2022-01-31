《戀慕》CP售後！路雲＆朴恩斌為對方送上咖啡車，應援貼紙都超爆笑～期待兩人的新作品！

《戀慕》結束後！兩人都馬上拍攝新的作品～
日前，路雲給朴恩斌送上應援咖啡車，旁邊的看板寫著「拜託各位照顧稍微有點奇怪的恩斌努那」的應援語，杯套上則印著「沈穩的肩膀 光恩斌」。朴恩斌也在IG上傳認證照：「謝謝啦！推你的福，有好好吃啦～」
過了幾天後，換朴恩斌給路雲送上應援咖啡車啦！貼紙還是臉部特寫照，路雲也寫下：「聖恩浩蕩啊 邸下！這是報仇嗎...？」
而《戀慕》在去年10月首播，雖然播出期間評價兩極，但隨著劇情推進，搭上路雲的深情演技，和朴恩斌令人揪心的哭戲，讓劇迷們一集接著一集，最後一集收視還高達12.1%，刷新自身最高完美收官。兩人更在《2021 KBS演技大獎》中獲得最佳CP獎、人氣獎、男子新人獎、女子最優秀演技獎。
路雲與金喜善、李洙赫、尹志溫搭擋的MBC新劇《明天》將在3月首播。此劇講述陰間使者們試圖拯救打算輕生的人們的故事，路雲飾演「崔俊雄」一角，雖然擁有很多資格證，卻一直找不到工作，某天因為「危機管理小組」的失誤陷入昏迷狀態，變成非生非死、半人半魂的存在。
朴恩斌也是馬上進入新劇《奇怪律師禹英雨》劇組！她飾演患有亞斯伯格症候群的27歲律師「禹英雨」，雖然智商高、擁有出眾的口才能力，但是無法感知別人的感情。男主角由姜泰伍主演，兩人在大型法律事務所相遇後，左沖右撞的律所適應記故事。
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