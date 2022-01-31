《恋慕》CP售后！路云＆朴恩斌为对方送上咖啡车，应援贴纸都超爆笑～期待两人的新作品！

《恋慕》结束后！两人都马上拍摄新的作品～

日前，路云给朴恩斌送上应援咖啡车，旁边的看板写著「拜托各位照顾稍微有点奇怪的恩斌努那」的应援语，杯套上则印著「沈稳的肩膀 光恩斌」。朴恩斌也在IG上传认证照：「谢谢啦！推你的福，有好好吃啦～」



过了几天后，换朴恩斌给路云送上应援咖啡车啦！贴纸还是脸部特写照，路云也写下：「圣恩浩荡啊 邸下！这是报仇吗...？」



而《恋慕》在去年10月首播，虽然播出期间评价两极，但随著剧情推进，搭上路云的深情演技，和朴恩斌令人揪心的哭戏，让剧迷们一集接著一集，最后一集收视还高达12.1%，刷新自身最高完美收官。两人更在《2021 KBS演技大奖》中获得最佳CP奖、人气奖、男子新人奖、女子最优秀演技奖。



路云与金喜善、李洙赫、尹志温搭挡的MBC新剧《明天》将在3月首播。此剧讲述阴间使者们试图拯救打算轻生的人们的故事，路云饰演「崔俊雄」一角，虽然拥有很多资格证，却一直找不到工作，某天因为「危机管理小组」的失误陷入昏迷状态，变成非生非死、半人半魂的存在。



朴恩斌也是马上进入新剧《奇怪律师禹英雨》剧组！她饰演患有亚斯伯格症候群的27岁律师「禹英雨」，虽然智商高、拥有出众的口才能力，但是无法感知别人的感情。男主角由姜泰伍主演，两人在大型法律事务所相遇后，左冲右撞的律所适应记故事。



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