《衣袖紅鑲邊》十名演員出動！有哭有笑的「春節特輯」於除夕夜播出！

《衣袖紅鑲邊》餘韻未了，售後綜藝滿足觀眾~！

為了意猶未盡的《衣袖紅鑲邊》觀眾，MBC編排了一期春節特輯《抓住衣袖紅鑲邊》，邀請李俊昊、李世榮、姜勛、李德華、張慧珍、吳代煥、李敏芝、河律莉、李恩泉等10名演員相聚一堂。 英祖、洪德老、侍衛長、德仁的尚宮師傅和宮女朋友們都來了！



演員們與MC都慶完、張允瀞、黃光熙互動，將公開觀眾好奇的幕後花絮、NG場面、問答等，展現演員們的化學反應。 預告中，李俊昊再現經典台詞：「究竟是你被我擺布，還是我被你擺布？」大家興致勃勃地唱歌跳舞，玩「寂靜中的呐喊」流行遊戲。



俊昊、李世榮和張慧珍三人又因何落淚呢？可在1月31日晚播出的內容中確認。 此外，《衣袖紅鑲邊》劇組演員出演的MBC《Radio Star》「去我們宮裡吧（下）」將於2月2日播出。



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