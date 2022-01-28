《衣袖红镶边》十名演员出动！有哭有笑的「春节特辑」於除夕夜播出！

《衣袖红镶边》十名演员出动！有哭有笑的「春节特辑」於除夕夜播出！

综艺   2022年1月28日   星期五09:45   White  

（图源：Twitter@withMBC截图）

《衣袖红镶边》余韵未了，售后综艺满足观众~！

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为了意犹未尽的《衣袖红镶边》观众，MBC编排了一期春节特辑《抓住衣袖红镶边》，邀请李俊昊、李世荣、姜勋、李德华、张慧珍、吴代焕、李敏芝、河律莉、李恩泉等10名演员相聚一堂。 英祖、洪德老、侍卫长、德仁的尚宫师傅和宫女朋友们都来了！
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演员们与MC都庆完、张允瀞、黄光熙互动，将公开观众好奇的幕后花絮、NG场面、问答等，展现演员们的化学反应。 预告中，李俊昊再现经典台词：「究竟是你被我摆布，还是我被你摆布？」大家兴致勃勃地唱歌跳舞，玩「寂静中的呐喊」流行游戏。
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俊昊、李世荣和张慧珍三人又因何落泪呢？可在1月31日晚播出的内容中确认。 此外，《衣袖红镶边》剧组演员出演的MBC《Radio Star》「去我们宫里吧（下）」将於2月2日播出。


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