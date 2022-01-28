「狐狸兄弟」太有愛！李棟旭給金汎送上咖啡車：「我弟就拜託大家了」期待《九尾狐傳》第二季！

日前，李棟旭給正在拍攝 《Ghost Doctor》的金汎送上應援咖啡車。

咖啡車上的橫幅：「金尚汎（金汎的本名）！做得好！」兩旁看板則寫著：「《Ghost Doctor》導演、演員們、製作團隊所有人，做得好」、「給金汎和《Ghost Doctor》團隊加油 - 演員 李棟旭 -」還不忘放上狐狸符號呢（笑）！杯套上印著「我弟金尚汎就拜託大家了」。



金汎也上傳認證照，再次挑戰一口氣喝完冰咖啡（只要收到應援咖啡車，他都會挑戰一次 XD）。



왜 자꾸 원샷하시냐고요 목구멍 놀란다고… pic.twitter.com/Q39hqGz4HY — 리에 (@cherish_beom) January 23, 2022

李棟旭＆金汎在2020年一起合作《九尾狐傳》，這對相愛相殺的「狐狸兄弟」，受到許多觀眾喜愛。戲外他們的感情也超好（更是同門師兄弟），當時在拍攝海報時，兩人因為默契太好，讓攝影師都表示：「笑的話...你們看起來會變成非常相愛的關係。」而《九尾狐傳》已確定製作第二、第三季，時代則會改變，據悉李棟旭＆金汎都會繼續出演，相信大家都很期待「狐狸兄弟」回歸吧！



而李棟旭與魏河俊、韓智恩主演的《Bad and Crazy》將在28日播出最後一集；金汎與Rain（鄭智薰）主演的《Ghost Doctor》目前播至第8集，收視也創下自身新高。



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