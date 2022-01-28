「狐狸兄弟」太有爱！李栋旭给金泛送上咖啡车：「我弟就拜托大家了」期待《九尾狐传》第二季！

日前，李栋旭给正在拍摄 《Ghost Doctor》的金泛送上应援咖啡车。

咖啡车上的横幅：「金尚泛（金泛的本名）！做得好！」两旁看板则写著：「《Ghost Doctor》导演、演员们、制作团队所有人，做得好」、「给金泛和《Ghost Doctor》团队加油 - 演员 李栋旭 -」还不忘放上狐狸符号呢（笑）！杯套上印著「我弟金尚泛就拜托大家了」。



金泛也上传认证照，再次挑战一口气喝完冰咖啡（只要收到应援咖啡车，他都会挑战一次 XD）。



왜 자꾸 원샷하시냐고요 목구멍 놀란다고… pic.twitter.com/Q39hqGz4HY — 리에 (@cherish_beom) January 23, 2022

李栋旭＆金泛在2020年一起合作《九尾狐传》，这对相爱相杀的「狐狸兄弟」，受到许多观众喜爱。戏外他们的感情也超好（更是同门师兄弟），当时在拍摄海报时，两人因为默契太好，让摄影师都表示：「笑的话...你们看起来会变成非常相爱的关系。」而《九尾狐传》已确定制作第二、第三季，时代则会改变，据悉李栋旭＆金泛都会继续出演，相信大家都很期待「狐狸兄弟」回归吧！



而李栋旭与魏河俊、韩智恩主演的《Bad and Crazy》将在28日播出最后一集；金泛与Rain（郑智薰）主演的《Ghost Doctor》目前播至第8集，收视也创下自身新高。



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