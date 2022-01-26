《家師父一體》殷志源抱怨李昇基在《New World》傳播他的背叛者形象XD

殷志源和李昇基就是這樣親近得可以這樣小吵小鬧~



殷志源23日作為嘉賓出演SBS《家師父一體》，和李昇基、梁世炯、金東炫、劉秀彬一起向《認識的哥哥》金榮澈學習英語。



李昇基一見到殷志源就激動說：「真的昨天才剛和哥發過簡訊」，提及兩人曾出演的《兩天一夜》：「《兩天一夜》時隔好久火了，志源哥以前擅長背叛的時候... 」志源一聽也激動地推搡昇基：「不要老是給我塑造那種形象！」



昇基說在兩人共同出演的Netflix綜藝《New World：虛擬貨幣爭霸戰》中，他在聊天群裡告訴其他出演者：「志源哥原本是這樣的人，是背叛者頭號人物。 」志源再次激動道：「說了別塑造那種形象，你這XX啊！」 昇基繼續透露志源當時因此很不開心，所以在聊天群裡罵人。



志源說：「因為那時有初次見面的KAI、曹寶兒，卻老是將我的形象往壞的方向講，我不是那樣的。 」昇基辯稱只是讓他們看到之後自己判斷，志源生氣道：「那不是一樣的話嗎，這傢伙！」XD



隨後五人開始向金榮澈學習英語，接著假裝和模仿出演歐美脫口秀，向《非首腦會談》美國人Tyler繼續學習地道英語。



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