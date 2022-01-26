《家师父一体》殷志源抱怨李升基在《New World》传播他的背叛者形象XD

殷志源和李升基就是这样亲近得可以这样小吵小闹~



殷志源23日作为嘉宾出演SBS《家师父一体》，和李升基、梁世炯、金东炫、刘秀彬一起向《认识的哥哥》金荣澈学习英语。



李升基一见到殷志源就激动说：「真的昨天才刚和哥发过简讯」，提及两人曾出演的《两天一夜》：「《两天一夜》时隔好久火了，志源哥以前擅长背叛的时候... 」志源一听也激动地推搡升基：「不要老是给我塑造那种形象！」



升基说在两人共同出演的Netflix综艺《New World：虚拟货币争霸战》中，他在聊天群里告诉其他出演者：「志源哥原本是这样的人，是背叛者头号人物。 」志源再次激动道：「说了别塑造那种形象，你这XX啊！」 升基继续透露志源当时因此很不开心，所以在聊天群里骂人。



志源说：「因为那时有初次见面的KAI、曹宝儿，却老是将我的形象往坏的方向讲，我不是那样的。 」升基辩称只是让他们看到之后自己判断，志源生气道：「那不是一样的话吗，这家伙！」XD



随后五人开始向金荣澈学习英语，接著假装和模仿出演欧美脱口秀，向《非首脑会谈》美国人Tyler继续学习地道英语。



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