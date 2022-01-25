韓娛圈再傳喜訊！《學校2013》朴世榮♥郭正旭2月結婚，李鍾碩&金宇彬&申惠善全演過這部戲

又一對明星情侶要結婚了，韓劇《學校2013》里的朴世榮和郭正旭宣佈了婚訊。

據朴世榮所屬經紀公司透露，朴世榮將於2022年2月中旬舉辦婚禮，與演員男友郭正旭步入婚姻殿堂。 兩人於2012年合作了電視劇《學校2013》，朴世榮扮演女二、班副宋夏晶，郭正旭飾演男N號、班霸吳正浩。他們因戲結緣，一直保持著朋友關係，直到前幾年發展成為戀人，戀愛期間也十分低調，默默守護著兩人之間的愛情，是情侶也是朋友。經紀公司還透露因為疫情嚴重，他們的婚禮將以非公開形式進行，僅邀請家人和親屬。與此同時，朴世榮方面還透露並未懷孕，並非奉子成婚。



朴世榮陸續出演過《鄰家花美男》、《心情好的日子》、《我的女兒琴四月》、《金錢之花》等。而郭正旭6歲時便以童星出道。曾為INFINITE預備成員。給人印象最深刻的角色就是在電視劇《火星生活》中飾演的金賢奭。



「學校」系列在韓劇圈被稱為是「魚躍龍門」作品，捧紅了眾多當紅韓星，而朴世榮和郭正旭出演的這部《學校2013》更是是繼1999年至2002年播出的4季《學校》系列後睽違10年推出的最新章，播出當時備受關注。



主角是張娜拉和崔丹尼爾，男二和女二則是李鍾碩和朴世榮、金宇彬、劉孝英、申惠善等人也有份出演。而當年這些青澀的年輕演員們，現在都成長為了能在電視劇裡獨挑大樑的演技派，不得不感歎一句時間過得真快呀！



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