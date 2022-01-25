韩娱圈再传喜讯！《学校2013》朴世荣♥郭正旭2月结婚，李钟硕&金宇彬&申惠善全演过这部戏

又一对明星情侣要结婚了，韩剧《学校2013》里的朴世荣和郭正旭宣布了婚讯。

据朴世荣所属经纪公司透露，朴世荣将於2022年2月中旬举办婚礼，与演员男友郭正旭步入婚姻殿堂。 两人於2012年合作了电视剧《学校2013》，朴世荣扮演女二、班副宋夏晶，郭正旭饰演男N号、班霸吴正浩。他们因戏结缘，一直保持著朋友关系，直到前几年发展成为恋人，恋爱期间也十分低调，默默守护著两人之间的爱情，是情侣也是朋友。经纪公司还透露因为疫情严重，他们的婚礼将以非公开形式进行，仅邀请家人和亲属。与此同时，朴世荣方面还透露并未怀孕，并非奉子成婚。



朴世荣陆续出演过《邻家花美男》、《心情好的日子》、《我的女儿琴四月》、《金钱之花》等。而郭正旭6岁时便以童星出道。曾为INFINITE预备成员。给人印象最深刻的角色就是在电视剧《火星生活》中饰演的金贤奭。



「学校」系列在韩剧圈被称为是「鱼跃龙门」作品，捧红了众多当红韩星，而朴世荣和郭正旭出演的这部《学校2013》更是是继1999年至2002年播出的4季《学校》系列后睽违10年推出的最新章，播出当时备受关注。



主角是张娜拉和崔丹尼尔，男二和女二则是李钟硕和朴世荣、金宇彬、刘孝英、申惠善等人也有份出演。而当年这些青涩的年轻演员们，现在都成长为了能在电视剧里独挑大梁的演技派，不得不感叹一句时间过得真快呀！



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