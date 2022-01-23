「明明長著一張韓國臉卻是外國籍！」這4位明星都是外國籍的～

地球村時代，有不少外國人在韓國娛樂圈「玩」得風生水起。

有些人因為外貌、語言等問題，一眼就能看出是外國人，但韓娛圈裡有那麼幾位明星，別人都以為是土生土長的韓國人，但其實是外國國籍。

崔宇植

最近人氣大熱的《那年，我們的夏天》男一號崔宇植其實是加拿大籍，國小5年級時就移民去了國外，考上了當地的名校「Simon Fraser大學」的舞台導演系，之所以回韓國發展，全因為前任女友的建議。崔宇植擁有導演夢想，前任分析韓國偏愛單眼皮的男生，建議他先回韓國從演員起步，出名之後再轉導演，沒想到崔宇植真的成功了，出演的影視劇反響都很不錯。



馬東錫

一心想要進軍好萊塢的馬東錫是美國人，英文名叫「Don Lee」，高三時就移民去了美國，考取了哥倫布州立大學的體育系，畢業後當了10年的格鬥教練，2002年參加電影《天軍》的試鏡，成功踏入演藝圈，32歲正式返回韓國發展。



BLACKPINK ROSÉ

被稱為「澳洲野玫瑰」的ROSÉ，老粉們都知道她的國籍是澳大利亞，本名為「Roseanne Park」，韓國名「朴彩英」。 8歲隨家人移民澳洲，之後被YG挖掘來到韓國發展。之前ROSÉ隨BLACKPINK前往墨爾本開演唱會，一曲《回家》讓全場粉絲沸騰，她也終於實現了衣錦還鄉的夢想。



鄭麗媛

因為《我的名字叫金三順》中的女二「柳熙珍」而被廣大粉絲熟知的鄭麗媛也是澳洲國籍，從小和家人移民過去。1999年鄭麗媛前往韓國旅行2周，遇到了經紀公司的試鏡，沒想到一舉成功，之後就作為女團Chakra的一員出道，因為笑起來很美很治癒，被大家稱為「微笑女王」。



小編有個想法，他們什麼時候會出現在一個場合呢？好想聽他們用英語聊天啊，哈哈哈哈~

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