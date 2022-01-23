「明明长著一张韩国脸却是外国籍！」这4位明星都是外国籍的～

地球村时代，有不少外国人在韩国娱乐圈「玩」得风生水起。

有些人因为外貌、语言等问题，一眼就能看出是外国人，但韩娱圈里有那么几位明星，别人都以为是土生土长的韩国人，但其实是外国国籍。

崔宇植

最近人气大热的《那年，我们的夏天》男一号崔宇植其实是加拿大籍，国小5年级时就移民去了国外，考上了当地的名校「Simon Fraser大学」的舞台导演系，之所以回韩国发展，全因为前任女友的建议。崔宇植拥有导演梦想，前任分析韩国偏爱单眼皮的男生，建议他先回韩国从演员起步，出名之后再转导演，没想到崔宇植真的成功了，出演的影视剧反响都很不错。



马东锡

一心想要进军好莱坞的马东锡是美国人，英文名叫「Don Lee」，高三时就移民去了美国，考取了哥伦布州立大学的体育系，毕业后当了10年的格斗教练，2002年参加电影《天军》的试镜，成功踏入演艺圈，32岁正式返回韩国发展。



BLACKPINK ROSÉ

被称为「澳洲野玫瑰」的ROSÉ，老粉们都知道她的国籍是澳大利亚，本名为「Roseanne Park」，韩国名「朴彩英」。 8岁随家人移民澳洲，之后被YG挖掘来到韩国发展。之前ROSÉ随BLACKPINK前往墨尔本开演唱会，一曲《回家》让全场粉丝沸腾，她也终於实现了衣锦还乡的梦想。



郑丽媛

因为《我的名字叫金三顺》中的女二「柳熙珍」而被广大粉丝熟知的郑丽媛也是澳洲国籍，从小和家人移民过去。1999年郑丽媛前往韩国旅行2周，遇到了经纪公司的试镜，没想到一举成功，之后就作为女团Chakra的一员出道，因为笑起来很美很治愈，被大家称为「微笑女王」。



小编有个想法，他们什么时候会出现在一个场合呢？好想听他们用英语聊天啊，哈哈哈哈~

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