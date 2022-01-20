青春新劇《警校菜鳥》姜丹尼爾&蔡秀彬海報又甜又登對，姜丹尼爾大讚：她無微不至的照顧著我～

（正式預告首公開）這兩個人CP感很不錯耶！！！海報真的拍得很美～。

首播在即的青春新劇《警校菜鳥》（原譯：你和我的警察課堂）釋出了全新的雙人海報與正式預告，男女主角姜丹尼爾和蔡秀彬兩人的化學反應，也完整的呈現在大家面前。

《警校菜鳥》講述一群毫無畏懼、充滿朝氣又熱血的年輕人們，進入警察大學就讀後，原本充滿夢想與期望的喜悅，卻落入被魔鬼訓練和嚴格規定給磨練的全新校園生活。

▼官方中字預告：



▼甜滋滋的最新雙人預告：



除了團體海報中，菜鳥們的警校生活令人期待外，姜丹尼爾和蔡秀彬的CP氛圍感覺也非常棒，光是甜美的雙人海報和預告，就讓人感受到戀愛的清爽感。

姜丹尼爾飾演正義感十足、頭腦清晰、首席入學的菁英「魏聖賢」；蔡秀彬飾演勇往直前、經常闖禍、吊車尾入學的新生「高恩江」，極與極的兩人在警校相遇後，又將擦出什麼樣子的火花呢？

官方最新公開的雙人寫真（畫報），姜丹尼爾表示：「蔡秀彬無微不至的照顧，是我們化學反應的原動力，她在各個方面都配合並帶領著我。因為我是第一次拍戲有很多不足的地方，能夠和她一起合作的我很幸運，真的很謝謝她。」

蔡秀彬則表示：「姜丹尼爾總是充滿朝氣，是個能量爆棚的演員，只要是一起拍攝的日子，從開工到收工一整天都會很愉快。」

《警校菜鳥》將會在1月26日（下週三）首播。



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