青春新剧《警校菜鸟》姜丹尼尔&蔡秀彬海报又甜又登对，姜丹尼尔大赞：她无微不至的照顾著我～

（正式预告首公开）这两个人CP感很不错耶！！！海报真的拍得很美～。

首播在即的青春新剧《警校菜鸟》（原译：你和我的警察课堂）释出了全新的双人海报与正式预告，男女主角姜丹尼尔和蔡秀彬两人的化学反应，也完整的呈现在大家面前。

《警校菜鸟》讲述一群毫无畏惧、充满朝气又热血的年轻人们，进入警察大学就读后，原本充满梦想与期望的喜悦，却落入被魔鬼训练和严格规定给磨练的全新校园生活。

▼官方中字预告：



▼甜滋滋的最新双人预告：



除了团体海报中，菜鸟们的警校生活令人期待外，姜丹尼尔和蔡秀彬的CP氛围感觉也非常棒，光是甜美的双人海报和预告，就让人感受到恋爱的清爽感。

姜丹尼尔饰演正义感十足、头脑清晰、首席入学的菁英「魏圣贤」；蔡秀彬饰演勇往直前、经常闯祸、吊车尾入学的新生「高恩江」，极与极的两人在警校相遇后，又将擦出什么样子的火花呢？

官方最新公开的双人写真（画报），姜丹尼尔表示：「蔡秀彬无微不至的照顾，是我们化学反应的原动力，她在各个方面都配合并带领著我。因为我是第一次拍戏有很多不足的地方，能够和她一起合作的我很幸运，真的很谢谢她。」

蔡秀彬则表示：「姜丹尼尔总是充满朝气，是个能量爆棚的演员，只要是一起拍摄的日子，从开工到收工一整天都会很愉快。」

《警校菜鸟》将会在1月26日（下周三）首播。



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