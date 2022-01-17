終於等到社長們的至親！《偶然成為社長2》金宇彬&李光洙將登場兼職！

期待這群好友相聚～不知道兩人打工實力如何XD

《偶然成為社長》於去年5月完結，而今年上半年將帶來第二季，今（17）日有韓媒報導金宇彬與李光洙將擔任嘉賓。



《偶然成為社長》是一檔由車太鉉與趙寅成聯手主演的節目，兩人在第一季化身華川郡原川里的「原川商社」社長，經營起雜貨與餐飲複合的店家。第一季嘉賓非常華麗，有朴寶英、南柱赫、尹施允、曹寶兒……等等，但始終沒有觀眾一開始便敲碗的李光洙、金宇彬等人。



要知道，兩位社長在演藝圈有幾位死黨，裴承佑、李光洙、林周煥、金宇彬、宋仲基、都敬秀（D.O）、金基邦，他們9人組成了演藝圈知名的「趙Line」，感情非常好。也許是因為《偶然成為社長》拍攝第一季時，大家都太忙了，因此沒能看見趙Line裡的誰來店裡兼職，只有金宇彬聲音出演了一下子。

▼林周煥IG大現友誼



▼第一季第9集畫面，趙寅成接到電話親暱喊「宇邦」(?)，原來對方是金宇彬。金宇彬關心他聲音怎麼怪怪的，此舉讓趙寅成備感窩心，趙寅成：「他現在身體好多了，還會關心我的身體。」



很快的，觀眾就能在《偶然成為社長2》看見金宇彬與李光洙啦！觀眾不僅可以看見兄弟間的Bromance，還可以看看兩人兼職實力到底如何！據傳《偶然成為社長2》下月開播。

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