终於等到社长们的至亲！《偶然成为社长2》金宇彬&李光洙将登场兼职！

期待这群好友相聚～不知道两人打工实力如何XD

《偶然成为社长》於去年5月完结，而今年上半年将带来第二季，今（17）日有韩媒报导金宇彬与李光洙将担任嘉宾。



《偶然成为社长》是一档由车太铉与赵寅成联手主演的节目，两人在第一季化身华川郡原川里的「原川商社」社长，经营起杂货与餐饮复合的店家。第一季嘉宾非常华丽，有朴宝英、南柱赫、尹施允、曹宝儿……等等，但始终没有观众一开始便敲碗的李光洙、金宇彬等人。



要知道，两位社长在演艺圈有几位死党，裴承佑、李光洙、林周焕、金宇彬、宋仲基、都敬秀（D.O）、金基邦，他们9人组成了演艺圈知名的「赵Line」，感情非常好。也许是因为《偶然成为社长》拍摄第一季时，大家都太忙了，因此没能看见赵Line里的谁来店里兼职，只有金宇彬声音出演了一下子。

▼林周焕IG大现友谊



▼第一季第9集画面，赵寅成接到电话亲昵喊「宇邦」(?)，原来对方是金宇彬。金宇彬关心他声音怎么怪怪的，此举让赵寅成备感窝心，赵寅成：「他现在身体好多了，还会关心我的身体。」



很快的，观众就能在《偶然成为社长2》看见金宇彬与李光洙啦！观众不仅可以看见兄弟间的Bromance，还可以看看两人兼职实力到底如何！据传《偶然成为社长2》下月开播。

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