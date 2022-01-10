[有片]《玩什麼好呢？ 》劉在錫和美珠都是內向型ISFP人格，一聊發現超有共同點！談及MBC演藝大賞令JMT世界觀瘋狂崩塌

這幾個共同點大家有沒有感到共鳴呢？XD

上週六的《玩什麼好呢？ 》回到「JMT劉本部長」企劃，本部長去年面試了好幾個人但一直沒有決定錄取誰，這天吃午餐時偶然和美珠並桌。

劉在錫說自己沒有加入聊天軟體是因為不喜歡一直有人傳訊息過來，才發現他和美珠都是偏內向的ISFP人格。劉在錫列舉ISFP的性格特點：內向但會在大家面前裝外向，想見面但又不想見面。 美珠補充：約人見面后就開始後悔，真的取消時就感覺很幸福。



劉在錫說這種人喜歡獨處但是又害怕孤單，美珠補充說所以會給別人打電話，但聊一聊就累了想掛斷XD



劉在錫說自己不是廣交朋友的類型，美珠也說自己只有少數幾個朋友，共同點一個接一個~



其實錄節目的前一天是MBC演藝大賞，劉在錫斬獲第18個大賞、美珠摘得新人獎，劉在錫、美珠和HAHA獲得最佳CP。 聊到頒獎禮劉在錫說：「昨晚好像有一位女士在台上哭泣呢？ 還說感謝父母非常相愛然後生下我。 」美珠瞬間脫離JMT世界觀：「我也嚇了一跳呢。 」後來聊到性格時，劉在錫說自己在演藝界30多年真正的好朋友只有幾個，美珠抓住時機：「您是藝人嗎？ 跟昨天得大賞的人有點像…… 」大神也無言以對，JMT世界觀瘋狂崩塌XD



這時美珠突然接到前男友電話叫他不要再打來，跟土耀太人氣歌曲《Still I Love You》的開頭一模一樣，讓劉在錫驚呼：「世界觀還能這樣連接的嗎？ 」



網友都覺得這期節目超爆笑：「明明是JMT卻一直跑去別處XD」、「發現對方脫離世界觀時立即露出『啊哈，抓到了』的表情」、「原來MBTI都一樣，難怪都去了同一間公司」、「劉在錫完全有得大賞的資格呀」、「大神和美珠一起時真的不停在搞笑，超可愛」。



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