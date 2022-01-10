[有片]《玩什么好呢？ 》刘在锡和美珠都是内向型ISFP人格，一聊发现超有共同点！谈及MBC演艺大赏令JMT世界观疯狂崩塌

这几个共同点大家有没有感到共鸣呢？XD

上周六的《玩什么好呢？ 》回到「JMT刘本部长」企划，本部长去年面试了好几个人但一直没有决定录取谁，这天吃午餐时偶然和美珠并桌。

刘在锡说自己没有加入聊天软体是因为不喜欢一直有人传讯息过来，才发现他和美珠都是偏内向的ISFP人格。刘在锡列举ISFP的性格特点：内向但会在大家面前装外向，想见面但又不想见面。 美珠补充：约人见面后就开始后悔，真的取消时就感觉很幸福。



刘在锡说这种人喜欢独处但是又害怕孤单，美珠补充说所以会给别人打电话，但聊一聊就累了想挂断XD



刘在锡说自己不是广交朋友的类型，美珠也说自己只有少数几个朋友，共同点一个接一个~



其实录节目的前一天是MBC演艺大赏，刘在锡斩获第18个大赏、美珠摘得新人奖，刘在锡、美珠和HAHA获得最佳CP。 聊到颁奖礼刘在锡说：「昨晚好像有一位女士在台上哭泣呢？ 还说感谢父母非常相爱然后生下我。 」美珠瞬间脱离JMT世界观：「我也吓了一跳呢。 」后来聊到性格时，刘在锡说自己在演艺界30多年真正的好朋友只有几个，美珠抓住时机：「您是艺人吗？ 跟昨天得大赏的人有点像…… 」大神也无言以对，JMT世界观疯狂崩塌XD



这时美珠突然接到前男友电话叫他不要再打来，跟土耀太人气歌曲《Still I Love You》的开头一模一样，让刘在锡惊呼：「世界观还能这样连接的吗？ 」



网友都觉得这期节目超爆笑：「明明是JMT却一直跑去别处XD」、「发现对方脱离世界观时立即露出『啊哈，抓到了』的表情」、「原来MBTI都一样，难怪都去了同一间公司」、「刘在锡完全有得大赏的资格呀」、「大神和美珠一起时真的不停在搞笑，超可爱」。



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