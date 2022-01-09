李俊昊在《衣袖紅鑲邊》這三場哭戲都是即興表演！與母親對戲還因為流眼淚，重新進行拍攝

李俊昊在《衣袖紅鑲邊》飾演「李祘」一角，出衆地表現作爲思悼世子的兒子和英祖孫子不得不經歷的王世孫的悲哀，以及在整個朝鮮時代被評價爲「世紀羅曼史」的宜嬪成氏（成德任，李世榮 飾）之間的愛情，最終以17.4%完美收官。

近日他接受採訪，也分享不少拍攝中的花絮，原來這幾場哭戲都是即興表演啊～



李俊昊：「有一場戲是這樣帶著感情進行的，演完後和導演進行對話。第5集與英祖（李德華 飾）單獨見面，和德任在屬於兩人的笄禮上流淚的場面在劇本中是沒有的，雖然沒有激昂的場面，但就自然而然地（流淚）。」



他繼續說：「其實即興表演真的很多，還有一個是賜死恩典君後，喝醉獨自鬧事時，當時的眼淚其實也沒有在劇本中，但拍攝過程中瘋狂地笑了，流淚是出於感情。最後在生與死的界線上碰到德任時，突然流下的眼淚也是感情上的淚水。不僅是我...所有的演員都成為那個人物，都會自然而然地流出眼淚和露出笑容。」（大家可以去看醉酒花絮，現場真的大家都笑倒 XD）



談到第16集，惠慶宮對兒子說一定要幸福哽咽的場面，李俊昊表示：「當聽到母親說『祘啊～要幸福啊』的瞬間，我流下眼淚，但是導演說這裡不可以流眼淚，所以重新進行拍攝了。演戲的時候一直想著祘能夠幸福，不能把心愛的人留在身邊，也不能實現愛情，也不能得到父親的愛，該有多辛苦啊！」



一定還有人沈浸在電視劇中，還沒有出坑吧（笑）！為了履行收視公約，李俊昊、李世榮將與張慧珍、姜勛在19日錄製綜藝《Radio Star》，期待到時候在節目中分享更多有趣的拍攝故事啦！



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