李俊昊在《衣袖红镶边》这三场哭戏都是即兴表演！与母亲对戏还因为流眼泪，重新进行拍摄

李俊昊在《衣袖红镶边》饰演「李祘」一角，出衆地表现作爲思悼世子的儿子和英祖孙子不得不经历的王世孙的悲哀，以及在整个朝鲜时代被评价爲「世纪罗曼史」的宜嫔成氏（成德任，李世荣 饰）之间的爱情，最终以17.4%完美收官。

近日他接受采访，也分享不少拍摄中的花絮，原来这几场哭戏都是即兴表演啊～



李俊昊：「有一场戏是这样带著感情进行的，演完后和导演进行对话。第5集与英祖（李德华 饰）单独见面，和德任在属於两人的笄礼上流泪的场面在剧本中是没有的，虽然没有激昂的场面，但就自然而然地（流泪）。」



他继续说：「其实即兴表演真的很多，还有一个是赐死恩典君后，喝醉独自闹事时，当时的眼泪其实也没有在剧本中，但拍摄过程中疯狂地笑了，流泪是出於感情。最后在生与死的界线上碰到德任时，突然流下的眼泪也是感情上的泪水。不仅是我...所有的演员都成为那个人物，都会自然而然地流出眼泪和露出笑容。」（大家可以去看醉酒花絮，现场真的大家都笑倒 XD）



谈到第16集，惠庆宫对儿子说一定要幸福哽咽的场面，李俊昊表示：「当听到母亲说『祘啊～要幸福啊』的瞬间，我流下眼泪，但是导演说这里不可以流眼泪，所以重新进行拍摄了。演戏的时候一直想著祘能够幸福，不能把心爱的人留在身边，也不能实现爱情，也不能得到父亲的爱，该有多辛苦啊！」



一定还有人沈浸在电视剧中，还没有出坑吧（笑）！为了履行收视公约，李俊昊、李世荣将与张慧珍、姜勋在19日录制综艺《Radio Star》，期待到时候在节目中分享更多有趣的拍摄故事啦！



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