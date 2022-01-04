卓在勋要保障《熊孩子》雇佣关系：「不能因为结婚就下车！」希澈：「我夺走了妈妈的职场！」

希澈曾说过妈妈很喜欢上《我家的熊孩子》啊！希澈要为了守住妈妈的职场继续不懂事吗～XDD

《我家的熊孩子》最新EP.274播出了第5届团结大会下半场，8个熊孩子讨论起要对SBS社长建议的事项。

年纪最大的「荣誉会长」卓在勋首先发声：「各位到现在为止都做了很多综艺节目吧？但那些节目中，有没有因为恋爱或结婚就下车的节目？照常识来说这样是对的吗？」



希澈附和：「我妈妈也常常说：『我家儿子40岁结婚，妈妈和儿子你都要退出熊孩子。』我夺走了妈妈的职场！哪有这种担忧？」



这时候，金钟国开口了：「也可以一直做不懂事的事情继续出演的！」卓在勋马上说：「那约好，结婚了也不要踏实的生活！」笑翻所有人（后方始源笑到模糊）。



卓在勋取得了大家的共鸣，和所有人约定好结婚了仍要当熊孩子、「绝对不要懂事」，还强调就算恋爱也不能下车，要保障所有熊孩子的雇佣关系(?)。



不过，棚内观看影像的徐章焄倒是说：「不是要你们下车，而是要移动到《同床异梦》！」同时也向4位妈妈约定好不会换掉她们，希澈妈妈听了很开心的喊话：「儿子不用担心，快点结婚吧！」



此外，回归的Tony妈妈也提了另个建议，要希澈「生个熊孩子」就行了。



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