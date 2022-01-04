BTS Jin 親自設計的睡衣定價「11萬韓幣」引發爭議！本人公開發聲：這個價格，我也嚇了一跳

BTS防彈少年團在海內外擁有高人氣，深受大批粉絲喜愛，相關的產品、周邊常常銷售一空。

近日，公開成員們親自參與設計周邊產品的影片，接下來這個月會依序公開他們參與設計的產品並販售。



首個公開是由 Jin 親自參與設計的天使＆惡魔的睡衣、枕頭，為了宣傳商品，成員們更親自化身成模特兒，換上睡衣，吸引粉絲們的目光。睡衣、枕頭的價格也公開，分別為11萬9千韓幣（約2751台幣）與6萬9韓幣（約1595台幣）。



這樣的「高價」在網路引發熱烈討論，不少人紛紛指責經紀公司：「睡衣的價格真的好貴啊」、「價格是瘋了嗎？對粉絲來說也太貴了」、「好像只有周邊價格沒有加入成員們的意見」、「動員防彈賣周邊產品，真了不起」、「HYBE的質量是糞便，只有價格非常貴」、「看行程表，整整一個月都在販售啊」、「我雖然喜歡買包含周邊成員們創意的周邊產品，但是 Big Hit 工作做得太差了」、「HYPE急需要錢嗎」等等。



商品價格公開後，Jin 也在 Weverse 發文：「我有拜託要選用好的材質製作，可是這個價格…我也嚇了一跳。」再次掀起熱烈討論，網友們也表示：「看來成員們也嚇到了」、「當事人看到價格也嚇一跳ㅠㅠ關於價格成員們沒有錯」等。



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