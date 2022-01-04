BTS Jin 亲自设计的睡衣定价「11万韩币」引发争议！本人公开发声：这个价格，我也吓了一跳

BTS防弹少年团在海内外拥有高人气，深受大批粉丝喜爱，相关的产品、周边常常销售一空。

近日，公开成员们亲自参与设计周边产品的影片，接下来这个月会依序公开他们参与设计的产品并贩售。



首个公开是由 Jin 亲自参与设计的天使＆恶魔的睡衣、枕头，为了宣传商品，成员们更亲自化身成模特儿，换上睡衣，吸引粉丝们的目光。睡衣、枕头的价格也公开，分别为11万9千韩币（约2751台币）与6万9韩币（约1595台币）。



这样的「高价」在网路引发热烈讨论，不少人纷纷指责经纪公司：「睡衣的价格真的好贵啊」、「价格是疯了吗？对粉丝来说也太贵了」、「好像只有周边价格没有加入成员们的意见」、「动员防弹卖周边产品，真了不起」、「HYBE的质量是粪便，只有价格非常贵」、「看行程表，整整一个月都在贩售啊」、「我虽然喜欢买包含周边成员们创意的周边产品，但是 Big Hit 工作做得太差了」、「HYPE急需要钱吗」等等。



商品价格公开后，Jin 也在 Weverse 发文：「我有拜托要选用好的材质制作，可是这个价格…我也吓了一跳。」再次掀起热烈讨论，网友们也表示：「看来成员们也吓到了」、「当事人看到价格也吓一跳ㅠㅠ关於价格成员们没有错」等。



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