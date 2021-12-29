《緣來大飯店》主演們玩平衡遊戲選擇題！感覺這一題是特意為李光洙設定的：餐廳公開求婚VS視訊通話求婚

如果李光洙要求婚會選擇怎樣的方式呢？

李光洙最近參演的新電影《緣來大飯店》（Happy New Year）於27日舉辦了LIVE PARTY，韓志旼、李棟旭等主演悉數亮相。期間眾人玩起了「平衡遊戲」，其中有一條選擇題就是「在酒店的餐廳公開求婚VS用視訊的方式求婚」，韓志旼表示這兩種求婚方式自己都不喜歡，李棟旭也稱「不喜歡」，順便提議「李光洙你來演求婚方」，聽得韓志旼反問：「向我求婚？何必呢？」李光洙回答：「何必？是我聽錯了嗎？」最後李光洙真的演了「在酒店的餐廳公開求婚」，但卻被韓志旼拒絕：「親愛的，我們分手吧！」（笑）



大家一定都知道李光洙和女演員李善彬正在熱戀中，兩人一直都很低調，只是偶爾會在公開場合提及對方，但每次說起時表情和言語都很甜蜜，兩人又正當適婚年紀，也穩定交往了3年多了，自然催婚的粉絲也不少。這條平衡選擇題，真的引發了粉絲和網民的關注，李光洙透露，比起在餐廳公開求婚，自己更偏向於通過視訊求婚。

2018年12月31日李光洙和李善彬公開戀愛，承認已經交往5個多月。 2016年，他們在《Running Man》結識，在還沒和光洙談戀愛之前，李善彬就多次在節目中提到過自己的理想型是李光洙前輩。後來李光洙在理想型特輯時，又邀請了李善彬，最後兩人發展成為了戀人。



最近，李善彬憑藉《酒鬼都市女人們》而人氣大火，完結採訪中李善彬大聊在拍戲過程中的種種溫馨趣事，期間還提到了男友，引起了大批韓國網友的熱議。李善彬透露李光洙是這部劇的忠實觀眾，每次播出時都會準時、認真地觀看，並且光洙還會主動告訴女友「這場戲很不錯」。這種戀人兼朋友的相處模式讓很多韓國網友紛紛留言「歐尼好幸福」、「李光洙好溫暖」、「姐姐，有光洙這樣的男友趕緊嫁了吧」等等。



我們能不能儘快看到李光洙求婚的消息呢？（相關片段在38:30開始）



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