《缘来大饭店》主演们玩平衡游戏选择题！感觉这一题是特意为李光洙设定的：餐厅公开求婚VS视讯通话求婚

如果李光洙要求婚会选择怎样的方式呢？

李光洙最近参演的新电影《缘来大饭店》（Happy New Year）於27日举办了LIVE PARTY，韩志旼、李栋旭等主演悉数亮相。期间众人玩起了「平衡游戏」，其中有一条选择题就是「在酒店的餐厅公开求婚VS用视讯的方式求婚」，韩志旼表示这两种求婚方式自己都不喜欢，李栋旭也称「不喜欢」，顺便提议「李光洙你来演求婚方」，听得韩志旼反问：「向我求婚？何必呢？」李光洙回答：「何必？是我听错了吗？」最后李光洙真的演了「在酒店的餐厅公开求婚」，但却被韩志旼拒绝：「亲爱的，我们分手吧！」（笑）



大家一定都知道李光洙和女演员李善彬正在热恋中，两人一直都很低调，只是偶尔会在公开场合提及对方，但每次说起时表情和言语都很甜蜜，两人又正当适婚年纪，也稳定交往了3年多了，自然催婚的粉丝也不少。这条平衡选择题，真的引发了粉丝和网民的关注，李光洙透露，比起在餐厅公开求婚，自己更偏向於通过视讯求婚。

2018年12月31日李光洙和李善彬公开恋爱，承认已经交往5个多月。 2016年，他们在《Running Man》结识，在还没和光洙谈恋爱之前，李善彬就多次在节目中提到过自己的理想型是李光洙前辈。后来李光洙在理想型特辑时，又邀请了李善彬，最后两人发展成为了恋人。



最近，李善彬凭藉《酒鬼都市女人们》而人气大火，完结采访中李善彬大聊在拍戏过程中的种种温馨趣事，期间还提到了男友，引起了大批韩国网友的热议。李善彬透露李光洙是这部剧的忠实观众，每次播出时都会准时、认真地观看，并且光洙还会主动告诉女友「这场戏很不错」。这种恋人兼朋友的相处模式让很多韩国网友纷纷留言「欧尼好幸福」、「李光洙好温暖」、「姐姐，有光洙这样的男友赶紧嫁了吧」等等。



我们能不能尽快看到李光洙求婚的消息呢？（相关片段在38:30开始）



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻