《衣袖紅鑲邊》今日拍攝最後一場戲！李俊昊&李世榮均到場...結局會是悲劇還是Happy Ending呢～

熱播韓劇《衣袖紅鑲邊》於今日（12月21日）拍攝了最後一場戲份正式殺青，結束了為期7個月的拍攝。

《衣袖紅鑲邊》於今年5月開拍，11月開播，每一個場景都如電影般細膩完美，李俊昊和李世榮之間的唯美感情也感動了每一位觀眾。 該劇改編自同名小說，講述了想要守護自己生活的宮女成德仁（李世榮 飾）和一切以國家為重的國王-正祖李祘（李俊昊 飾）之間的絕美宮中羅曼史。



據悉男女主角李俊昊和李世榮全都參與了最後一場戲份的拍攝，也讓廣大觀眾十分好奇到底會是怎樣的大結局。正祖和宜嬪成氏都是實際存在的歷史人物，成氏為正祖生兒育女，只不過女兒很小的時候就夭折了，而成氏的嬪妃生活沒能享受幾年也去世了，正祖還情深意切地為愛妃寫了情真意切的追悼文，這些都是有據可查的真實歷史紀錄。

而原作小說中，正祖和成氏雖然也走到了一起，但後來的基調是「紅顏未老恩先斷」，畢竟正祖在歷史上也是一位十分勤勉，一切以國事為重的明君，雖然寵愛成氏，但還是家國天下放在第一位。為了讓寵妃在後宮能夠安穩度日，正祖還得做出疏遠的姿態，於是明明相愛的兩人，最終感情還是漸漸轉淡...



有了歷史和原作的劇透，我們也能得知《衣袖紅鑲邊》中正祖和德仁還是會有情人終成眷屬，但婚後才是磨鍊真正的開始，劇裡到底會描繪到哪一步還無法得知，一切要等到大結局播出才能知曉。



《衣袖紅鑲邊》自11月開播以來就以猛勁的勢頭在一眾新劇中殺出了一條血路，收視率節節上升，最高收視率達16.6%，該劇共有17集，本週六將播出第13集。

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