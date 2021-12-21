《衣袖红镶边》今日拍摄最后一场戏！李俊昊&李世荣均到场...结局会是悲剧还是Happy Ending呢～

热播韩剧《衣袖红镶边》於今日（12月21日）拍摄了最后一场戏份正式杀青，结束了为期7个月的拍摄。

《衣袖红镶边》於今年5月开拍，11月开播，每一个场景都如电影般细腻完美，李俊昊和李世荣之间的唯美感情也感动了每一位观众。 该剧改编自同名小说，讲述了想要守护自己生活的宫女成德仁（李世荣 饰）和一切以国家为重的国王-正祖李祘（李俊昊 饰）之间的绝美宫中罗曼史。



据悉男女主角李俊昊和李世荣全都参与了最后一场戏份的拍摄，也让广大观众十分好奇到底会是怎样的大结局。正祖和宜嫔成氏都是实际存在的历史人物，成氏为正祖生儿育女，只不过女儿很小的时候就夭折了，而成氏的嫔妃生活没能享受几年也去世了，正祖还情深意切地为爱妃写了情真意切的追悼文，这些都是有据可查的真实历史纪录。

而原作小说中，正祖和成氏虽然也走到了一起，但后来的基调是「红颜未老恩先断」，毕竟正祖在历史上也是一位十分勤勉，一切以国事为重的明君，虽然宠爱成氏，但还是家国天下放在第一位。为了让宠妃在后宫能够安稳度日，正祖还得做出疏远的姿态，於是明明相爱的两人，最终感情还是渐渐转淡...



有了历史和原作的剧透，我们也能得知《衣袖红镶边》中正祖和德仁还是会有情人终成眷属，但婚后才是磨炼真正的开始，剧里到底会描绘到哪一步还无法得知，一切要等到大结局播出才能知晓。



《衣袖红镶边》自11月开播以来就以猛劲的势头在一众新剧中杀出了一条血路，收视率节节上升，最高收视率达16.6%，该剧共有17集，本周六将播出第13集。

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