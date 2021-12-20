SEVENTEEN原来是人间「偷饭贼」！到烤肉店拍团综，无意间吃掉老板自留的糙米饭

韩文里的「偷饭贼（밥도둑）」本来是指很好吃很下饭的菜，但到了SEVENTEEN这里，则是重新回到了字面意思XD
SEVENTEEN的团综《GOING SEVENTEEN》一直是出名的有趣好看，爆笑内容经常引起网友讨论，在Youtube的播放量也动辄几百万。 最近一名韩国网友分享了关於团综的背后故事，也引起爆笑讨论。
这篇帖文标题是「成为真・ 偷饭贼的偶像」，网友表示自己去「卖烤肠的烤肉店（곱창파는고깃집）」时听职员说，店里提供给客人吃的是上层架子的白米饭，下层的糙米饭是老板因为只吃糙米所以留著自己吃的，但是SEVENTEEN来拍团综的时候一直都在吃那锅糙米饭，老板看到说：「那是我的饭哎，为什么吃掉了... ...？ 」
아니 나 지금 곱파고 왔는데 ㅋ 방금 직원분이 알려주셨는데— 디어디어 (@allmydear) December 19, 2021
원래 곱파고는 흰쌀밥만 판다고(위에 줄)
근데 밑에는 곱파고 사장님이 현미밥만 드신다고 현미밥 해두신데 원래
근데 고잉셉 찍을 때 세븐틴 애들이 와서 밑에 현미밥만 먹어서
곱파고 사장님이
“내 밥인데 왜 먹지…?” 하셨데 ㅅㅂㅋㅋㅋ pic.twitter.com/pTv49D0wZK
有粉丝看到后贴出团综里对应的片段，说：「真的一直在挖下层的糙米饭耶kkk」成员一边舀饭一边对话：「感觉以后我们会自己来这边吃饭。 」「真的，太好吃了。 」就这样偷走了老板的米饭XD
아ㅠ— 넌마 (@youare_maaa) December 19, 2021
진짜 밑에 있는 현미밥 퍼먹고있네ㅋㅋㄱㅋㄱㅋㄱㅋㄱㅋㅋㄲㅋㅋㄱㅋㄱㅋㄱㅋㄱㅋㄱㅋㄱㅋㅋㅋㅋㄱㅋㄱㅋㄱㅋㄱㅋㄱㅋㄱㅋㄱㅋㄱㅋ https://t.co/QCzbtBOC0g pic.twitter.com/6MpJXD9uQX
其他网友也在留言区补充：「我去这家店时老板一直在讲SEVENTEEN的事，说他们一顿吃掉80万韩元的肉，托他们的福战胜了不景气」、「确实是偷饭贼啊，老板挨饿了kkk」、「他们到底是做什么的？怎么这么好笑」、「一边吃还一边夸好吃，太可爱了」、「那家店的辛奇似乎很赞，一定要去尝尝」、「为什么SEVENTEEN总是因为这种奇奇怪怪的事出圈？ XD」
这期节目是去年6月的，现在观看量已经超过360万次，内容几乎只有吃饭聊天都感觉很放松很有趣：
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究