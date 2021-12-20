SEVENTEEN原来是人间「偷饭贼」！到烤肉店拍团综，无意间吃掉老板自留的糙米饭

韩文里的「偷饭贼（밥도둑）」本来是指很好吃很下饭的菜，但到了SEVENTEEN这里，则是重新回到了字面意思XD

SEVENTEEN的团综《GOING SEVENTEEN》一直是出名的有趣好看，爆笑内容经常引起网友讨论，在Youtube的播放量也动辄几百万。 最近一名韩国网友分享了关於团综的背后故事，也引起爆笑讨论。

这篇帖文标题是「成为真・ 偷饭贼的偶像」，网友表示自己去「卖烤肠的烤肉店（곱창파는고깃집）」时听职员说，店里提供给客人吃的是上层架子的白米饭，下层的糙米饭是老板因为只吃糙米所以留著自己吃的，但是SEVENTEEN来拍团综的时候一直都在吃那锅糙米饭，老板看到说：「那是我的饭哎，为什么吃掉了... ...？ 」



아니 나 지금 곱파고 왔는데 ㅋ 방금 직원분이 알려주셨는데

원래 곱파고는 흰쌀밥만 판다고(위에 줄)

근데 밑에는 곱파고 사장님이 현미밥만 드신다고 현미밥 해두신데 원래

근데 고잉셉 찍을 때 세븐틴 애들이 와서 밑에 현미밥만 먹어서

곱파고 사장님이

“내 밥인데 왜 먹지…?” 하셨데 ㅅㅂㅋㅋㅋ pic.twitter.com/pTv49D0wZK — 디어디어 (@allmydear) December 19, 2021

有粉丝看到后贴出团综里对应的片段，说：「真的一直在挖下层的糙米饭耶kkk」成员一边舀饭一边对话：「感觉以后我们会自己来这边吃饭。 」「真的，太好吃了。 」就这样偷走了老板的米饭XD



其他网友也在留言区补充：「我去这家店时老板一直在讲SEVENTEEN的事，说他们一顿吃掉80万韩元的肉，托他们的福战胜了不景气」、「确实是偷饭贼啊，老板挨饿了kkk」、「他们到底是做什么的？怎么这么好笑」、「一边吃还一边夸好吃，太可爱了」、「那家店的辛奇似乎很赞，一定要去尝尝」、「为什么SEVENTEEN总是因为这种奇奇怪怪的事出圈？ XD」



这期节目是去年6月的，现在观看量已经超过360万次，内容几乎只有吃饭聊天都感觉很放松很有趣：



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