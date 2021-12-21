《酒鬼都市女人們》第二季劇情推測：除了3位女主角，最期待人物還有「生魚片店老闆娘」！

熱播韓劇《酒鬼都市女人們》確認製作第2季，且是李善彬、鄭恩地、韓善伙和崔始源等4位原班人馬出演。

《酒鬼都市女人們》改編自網漫，講述三個下班後總要喝上一杯酒，以喝酒作為人生信念的30歲女子的故事。第一季大結局是開放式結尾，為第二季的開播埋下了伏筆，讓我們一起來推測一下下一季可能會出現的劇情吧。

在「炮友VS戀愛」之間矛盾的安昭熙（李善彬 飾）＆姜北久（崔始源 飾）

這一對是廣大觀眾非常喜歡的CP組合，雖然觀眾們都以為兩人能在第一季大結局裡迎來Happy Ending，但誰都沒想到姜北久竟然向安昭熙提議維持「炮友」關係。一直到大結局兩人的關係都沒有確切的定義，相信第二季裡會做出解釋。



颯爽姜智久（鄭恩地 飾）和親切摺紙YouTuber（尹施允 飾）的愛情線

姜智久得知YouTuber「親切的折紙小哥」在醫院裡舉辦簽名會後前去找他。此前，「親切的這隻小哥」約姜智久見面，但姜智久因事未能赴約，兜兜轉轉的兩人終於在簽名會上見面了，產生了一種不可言喻的奇妙氛圍。「親切的折紙小哥」一下子就認出了姜智久，而第一季大結局中摺紙YouTuber一人坐在酒館似乎在等姜智久的場景讓人浮想聯翩，第二季裡他們的關係會有進展嗎？



韓智妍（韓善伙 飾）和智勇（李現填 飾）、護理師（河道權 飾）之間的三角戀

韓智妍對三個孩子的爸爸正式交往，甚至開始考慮結婚，但智勇卻在得知韓智妍生病後提出分手。前往做手術時，護理師擁抱了韓智妍以示安慰，讓她產生了好感，逐漸喜歡上了對方。雖然韓智妍選擇了護理師，但聖誕節當天，護理師和智勇一同出現了五福屋，韓智妍到底要如何抉擇呢？



邂逅外國人老公，成為最後贏家的「生魚片店老闆娘」的婚後故事

安昭熙、韓智妍和姜智久一起去了曾和前男友去過的生魚片店，上了年紀的生魚片店的老闆娘奶奶（文熙景 飾）讓她們下次不要再來了，因為店鋪要停業了，並且拿出手機給她們看照片，稱自己要和希臘男人結婚了。電視劇播出後就引來不少觀眾留言，稱最後贏家就是老闆娘，大家依然很想看奶奶的婚後故事。



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