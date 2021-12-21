《酒鬼都市女人们》第二季剧情推测：除了3位女主角，最期待人物还有「生鱼片店老板娘」！

热播韩剧《酒鬼都市女人们》确认制作第2季，且是李善彬、郑恩地、韩善伙和崔始源等4位原班人马出演。

《酒鬼都市女人们》改编自网漫，讲述三个下班后总要喝上一杯酒，以喝酒作为人生信念的30岁女子的故事。第一季大结局是开放式结尾，为第二季的开播埋下了伏笔，让我们一起来推测一下下一季可能会出现的剧情吧。

在「炮友VS恋爱」之间矛盾的安昭熙（李善彬 饰）＆姜北久（崔始源 饰）

这一对是广大观众非常喜欢的CP组合，虽然观众们都以为两人能在第一季大结局里迎来Happy Ending，但谁都没想到姜北久竟然向安昭熙提议维持「炮友」关系。一直到大结局两人的关系都没有确切的定义，相信第二季里会做出解释。



飒爽姜智久（郑恩地 饰）和亲切摺纸YouTuber（尹施允 饰）的爱情线

姜智久得知YouTuber「亲切的折纸小哥」在医院里举办签名会后前去找他。此前，「亲切的这只小哥」约姜智久见面，但姜智久因事未能赴约，兜兜转转的两人终於在签名会上见面了，产生了一种不可言喻的奇妙氛围。「亲切的折纸小哥」一下子就认出了姜智久，而第一季大结局中摺纸YouTuber一人坐在酒馆似乎在等姜智久的场景让人浮想联翩，第二季里他们的关系会有进展吗？



韩智妍（韩善伙 饰）和智勇（李现填 饰）、护理师（河道权 饰）之间的三角恋

韩智妍对三个孩子的爸爸正式交往，甚至开始考虑结婚，但智勇却在得知韩智妍生病后提出分手。前往做手术时，护理师拥抱了韩智妍以示安慰，让她产生了好感，逐渐喜欢上了对方。虽然韩智妍选择了护理师，但圣诞节当天，护理师和智勇一同出现了五福屋，韩智妍到底要如何抉择呢？



邂逅外国人老公，成为最后赢家的「生鱼片店老板娘」的婚后故事

安昭熙、韩智妍和姜智久一起去了曾和前男友去过的生鱼片店，上了年纪的生鱼片店的老板娘奶奶（文熙景 饰）让她们下次不要再来了，因为店铺要停业了，并且拿出手机给她们看照片，称自己要和希腊男人结婚了。电视剧播出后就引来不少观众留言，称最后赢家就是老板娘，大家依然很想看奶奶的婚后故事。



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