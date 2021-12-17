《衣袖紅鑲邊》今晚第11集先公開：李祘、德任抱著小狗的甜蜜約會，這個畫面好治癒！

第10集中，隨著李祘（李俊昊 飾）的代理聽政開始，陷入困境的政敵們試圖暗殺李祘，還挑撥和英祖（李德華 飾）之間的關係，策劃各種計謀，使宮殿內的危機感達到高潮。

節目尾聲中，提調尚宮（朴志暎 飾）借助和緩翁主（徐孝林 飾）觸碰英祖的逆鱗，令英祖氣憤暴走，掀起了波瀾。因此，對於李祘將如何克服危機，今後的劇情發展充滿好奇。



公開的第11集劇照中，英祖筆直地坐在御座上，用炯炯有神地凝視著李祘，眼神非常恐怖，但李祘也沒有被氣勢所壓倒，而是用堅定的眼神回應。製作組表示：「這是李祘在禪位和廢位的十字路口迎來絕處逢生的瞬間，在這個過程中，李俊昊和李德華將展開令人窒息的熱演，希望大家期待兩位演員在強而有力的劇情中，展開激烈碰撞的能量。」



先公開的影片中，下著毛毛細雨的下午，李祘和德任在東宮的別堂裡和小狗一起享受溫馨時光，李祘：「牠小時候失去了母親，在失去主人不是太可憐了嗎？」德任：「如果殿下駕崩了，我也會...被趕出宮，一夜之間去飯碗，您不覺得我可憐嗎？」李祘：「太無語了，連火也發不出來。」之後李祘對德任說：「在你面前總是會說起這些廢話呢～」兩人在一起的樣子就是治癒啊！



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