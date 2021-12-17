《衣袖红镶边》今晚第11集先公开：李祘、德任抱著小狗的甜蜜约会，这个画面好治愈！

第10集中，随著李祘（李俊昊 饰）的代理听政开始，陷入困境的政敌们试图暗杀李祘，还挑拨和英祖（李德华 饰）之间的关系，策划各种计谋，使宫殿内的危机感达到高潮。

节目尾声中，提调尚宫（朴志暎 饰）借助和缓翁主（徐孝林 饰）触碰英祖的逆鳞，令英祖气愤暴走，掀起了波澜。因此，对於李祘将如何克服危机，今后的剧情发展充满好奇。



公开的第11集剧照中，英祖笔直地坐在御座上，用炯炯有神地凝视著李祘，眼神非常恐怖，但李祘也没有被气势所压倒，而是用坚定的眼神回应。制作组表示：「这是李祘在禅位和废位的十字路口迎来绝处逢生的瞬间，在这个过程中，李俊昊和李德华将展开令人窒息的热演，希望大家期待两位演员在强而有力的剧情中，展开激烈碰撞的能量。」



先公开的影片中，下著毛毛细雨的下午，李祘和德任在东宫的别堂里和小狗一起享受温馨时光，李祘：「它小时候失去了母亲，在失去主人不是太可怜了吗？」德任：「如果殿下驾崩了，我也会...被赶出宫，一夜之间去饭碗，您不觉得我可怜吗？」李祘：「太无语了，连火也发不出来。」之后李祘对德任说：「在你面前总是会说起这些废话呢～」两人在一起的样子就是治愈啊！



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