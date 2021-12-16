《衣袖紅鑲邊》李世榮超強劇透：和俊昊還有「同房戲」，一個重要角色會領便當！

昨天Allure Korea頻道公開了《衣袖紅鑲邊》女主角李世榮的一則影片，不僅給出驚人劇透，還公開了自己的收視率公約，內容真的讓人很意外！XD

李世榮錄這次採訪時《衣袖紅鑲邊》是拍到第6集，她表示這部劇的內容是「王愛上宮女，但宮女愛不愛王呢？ 」還說女主角德任想要按照自己的想法生活，自由自在、充滿好奇和淘氣的個性跟她本人有95%相似度。



關於姜勛飾演的德老，李世榮表示這個男二號很與眾不同，不僅不愛女主角還跟她爭奪男主角：「你為什麼要搶走世孫殿下的寵愛？ 」對於這個角色的未來，世榮表示：「當然要死啦！德老這個人驕傲自大、做事傲慢無禮，一定會死的。 這是劇透。 」不過節目組加了字幕表示這是李世榮演員個人的意見，究竟是真是假真是讓人看不透！



劇中的脫衣戲份也是大家關注的焦點，李世榮表示之後不太會有脫衣鏡頭，但是會有同房戲：「雖然還沒拍，但請大家不要錯過哦！」



之前俊昊說收視率超過15%就會和飾演姜太浩的吳代煥一起穿上袞龍袍跳《My House》，李世榮也公開了自己的收視率公約：「我會在他們旁邊唱Beo Deu Ri（버드리）的《祭桿（진또배기 ）》，因為很喜歡這首歌，雖然唱的不好但願意挑戰一下。 」



世榮說的Beo Deu Ri是韓國的「廟會女神」，會在各個地方慶典上唱Pumbaa歌曲（품바，一種老歌類型）、打鼓跳舞、跟觀眾講笑話，炒熱現場氣氛功力一流，深受50代爸媽喜愛。她的影片在Youtube上動輒有幾百萬觀看量，世榮提到的《祭桿》就是這首歌：



世榮的收視率公約也非常出人意料，對大家的合奏歌舞感到越來越期待耶XD



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