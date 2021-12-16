《衣袖红镶边》李世荣超强剧透：和俊昊还有「同房戏」，一个重要角色会领便当！

昨天Allure Korea频道公开了《衣袖红镶边》女主角李世荣的一则影片，不仅给出惊人剧透，还公开了自己的收视率公约，内容真的让人很意外！XD

李世荣录这次采访时《衣袖红镶边》是拍到第6集，她表示这部剧的内容是「王爱上宫女，但宫女爱不爱王呢？ 」还说女主角德任想要按照自己的想法生活，自由自在、充满好奇和淘气的个性跟她本人有95%相似度。



关於姜勋饰演的德老，李世荣表示这个男二号很与众不同，不仅不爱女主角还跟她争夺男主角：「你为什么要抢走世孙殿下的宠爱？ 」对於这个角色的未来，世荣表示：「当然要死啦！德老这个人骄傲自大、做事傲慢无礼，一定会死的。 这是剧透。 」不过节目组加了字幕表示这是李世荣演员个人的意见，究竟是真是假真是让人看不透！



剧中的脱衣戏份也是大家关注的焦点，李世荣表示之后不太会有脱衣镜头，但是会有同房戏：「虽然还没拍，但请大家不要错过哦！」



之前俊昊说收视率超过15%就会和饰演姜太浩的吴代焕一起穿上衮龙袍跳《My House》，李世荣也公开了自己的收视率公约：「我会在他们旁边唱Beo Deu Ri（버드리）的《祭杆（진또배기 ）》，因为很喜欢这首歌，虽然唱的不好但愿意挑战一下。 」



世荣说的Beo Deu Ri是韩国的「庙会女神」，会在各个地方庆典上唱Pumbaa歌曲（품바，一种老歌类型）、打鼓跳舞、跟观众讲笑话，炒热现场气氛功力一流，深受50代爸妈喜爱。她的影片在Youtube上动辄有几百万观看量，世荣提到的《祭杆》就是这首歌：



世荣的收视率公约也非常出人意料，对大家的合奏歌舞感到越来越期待耶XD



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