氣場超強大！李孝利在《2021 MAMA》登場驚艷全場 網友：「姐姐不要回濟州島，把李尚順綁在首爾吧」

11日舉行的《2021 MAMA》中，李孝利和Mnet《Street Woman Fighter》8個 Crew 一起進行表演。

在 HolyBang、WANT、Hook、YGX、PROWDMON、LACHICA、CocaNButter、WAYB等依次展示各自充滿個性的表演後，接著李孝利登上舞台，與成員們配合著包含一起歡快地跳舞意義的《Do the dance》舞台 。

李孝利憑藉時代標誌性的領袖風範掌控舞台，穿黑色緊身衣和紅色皮草當場，展現一如繼往的健康美和性感美。與《Street Woman Fighter》的成員們一起完成強烈的表演，他們通過K-POP這一語言，跨越國家、人種、世代的壁壘，讓他們體驗到沒有偏見、尊重彼此價值，以「一起歡快地跳舞吧！享受屬於我們的舞臺吧！」為概念。



特別是李孝利作爲《2021 MAMA》的主持人向大家打招呼，拉開華麗的帷幕，直到最後的舞台，依然證明強烈的存在感。她的舞台更在韓網引發熱烈討論，網友們跟紛紛表示：「不管去哪裡都像是主人公，真的超級帥」、「李孝利真的是李孝利」、「今天MAMA的價值就是這個舞台」、「光是站著也能散發氣場的存在感」、「姐姐不要回濟州島」、「在首爾當超級明星吧ㅠㅠ」、「把李尚順抓回來綁在首爾吧」等等。

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