气场超强大！李孝利在《2021 MAMA》登场惊艳全场 网友：「姐姐不要回济州岛，把李尚顺绑在首尔吧」

11日举行的《2021 MAMA》中，李孝利和Mnet《Street Woman Fighter》8个 Crew 一起进行表演。

在 HolyBang、WANT、Hook、YGX、PROWDMON、LACHICA、CocaNButter、WAYB等依次展示各自充满个性的表演后，接著李孝利登上舞台，与成员们配合著包含一起欢快地跳舞意义的《Do the dance》舞台 。

李孝利凭藉时代标志性的领袖风范掌控舞台，穿黑色紧身衣和红色皮草当场，展现一如继往的健康美和性感美。与《Street Woman Fighter》的成员们一起完成强烈的表演，他们通过K-POP这一语言，跨越国家、人种、世代的壁垒，让他们体验到没有偏见、尊重彼此价值，以「一起欢快地跳舞吧！享受属於我们的舞台吧！」为概念。



特别是李孝利作爲《2021 MAMA》的主持人向大家打招呼，拉开华丽的帷幕，直到最后的舞台，依然证明强烈的存在感。她的舞台更在韩网引发热烈讨论，网友们跟纷纷表示：「不管去哪里都像是主人公，真的超级帅」、「李孝利真的是李孝利」、「今天MAMA的价值就是这个舞台」、「光是站著也能散发气场的存在感」、「姐姐不要回济州岛」、「在首尔当超级明星吧ㅠㅠ」、「把李尚顺抓回来绑在首尔吧」等等。

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