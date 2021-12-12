李孝利《2021MAMA》4套LOOK褒貶不一，被吐槽「好像餃子皮」

《2021MAMA》頒獎禮，不僅有精彩的愛豆演出，還有愛豆們的舞台裝大PK。

從紅毯開始，明星們之間的對決就開始了。 因傳出備孕而許久未在官方場合亮相的李孝利不僅亮相了，還和今年下半年最火爆的《街頭女戰士Street Woman Fighter》的團隊們搭檔演出，這可是本屆《MAMA》的一大看點。關注多了，自然會引發各種演論。這次李孝利的4套頒獎禮LOOK就引爆了熱議。

首先是紅毯上的藍色露肩禮服，猶如兩片布料拼接起來一樣，只在腰身做了收緊處理，李孝利也自我調侃「在濟州島無法穿」。



作為MC的李孝利接下來又換了兩身主持人LOOK，黑色的緊身魚尾裙和白色禮服，白色那套用了頭巾作為裝飾，兩身造型都完美烘托出了她的S曲線。



和女舞者們的同台合作中，李孝利大展SOLO女王的霸氣，黑色抹胸露腿裝搭配紅色羽毛外套和黑色高筒靴，豐胸翹臀是多少女生夢寐以求的好身材啊，哪怕在一眾專業女舞者之間她也是C位存在。



頒獎典禮過後，李孝利的這4個造型引發了網民們的熱烈討論，被指「反應兩極」，很多人吐槽：「禮服好像餃子皮」、「白色禮服的頭巾是什麼鬼」、「藍色那套連李孝利穿起來都顯胖」等。 也有不少人覺得李孝利造型獨特又養眼，稱：「名副其實的性感女王」、「禮服很襯李孝利的氣質，霸氣」、「白色禮服很有異域女神的魅力」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞