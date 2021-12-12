李孝利《2021MAMA》4套LOOK褒贬不一，被吐槽「好像饺子皮」

《2021MAMA》颁奖礼，不仅有精彩的爱豆演出，还有爱豆们的舞台装大PK。

从红毯开始，明星们之间的对决就开始了。 因传出备孕而许久未在官方场合亮相的李孝利不仅亮相了，还和今年下半年最火爆的《街头女战士Street Woman Fighter》的团队们搭档演出，这可是本届《MAMA》的一大看点。关注多了，自然会引发各种演论。这次李孝利的4套颁奖礼LOOK就引爆了热议。

首先是红毯上的蓝色露肩礼服，犹如两片布料拼接起来一样，只在腰身做了收紧处理，李孝利也自我调侃「在济州岛无法穿」。



作为MC的李孝利接下来又换了两身主持人LOOK，黑色的紧身鱼尾裙和白色礼服，白色那套用了头巾作为装饰，两身造型都完美烘托出了她的S曲线。



和女舞者们的同台合作中，李孝利大展SOLO女王的霸气，黑色抹胸露腿装搭配红色羽毛外套和黑色高筒靴，丰胸翘臀是多少女生梦寐以求的好身材啊，哪怕在一众专业女舞者之间她也是C位存在。



颁奖典礼过后，李孝利的这4个造型引发了网民们的热烈讨论，被指「反应两极」，很多人吐槽：「礼服好像饺子皮」、「白色礼服的头巾是什么鬼」、「蓝色那套连李孝利穿起来都显胖」等。 也有不少人觉得李孝利造型独特又养眼，称：「名副其实的性感女王」、「礼服很衬李孝利的气质，霸气」、「白色礼服很有异域女神的魅力」等。

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