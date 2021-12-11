據說把自己想象成公主，學習效率瞬間增高：韓國超火的「公主學習法」

想要學習卻總是注意力不集中，那麼你可以試試這套「公主學習法」！

其實這套「夢幻」的學習法早在去年就在韓網的the pann上火過，不過最近又因為中國的網路傳播再次成為了焦點。 到底是怎樣一套學習法則呢？ 簡單來說，原PO的建議就是：不是讓你學習成為公主，而是讓你像公主那樣學習。



「學習的時間不固定，這個'公主學習法'或許能讓大家學得很充實。 首先要換上漂亮的衣服，上衣不能太緊，因為坐久了容易脹氣，除了寬鬆以外，還得看上去得體自然。 化點妝，得是寡淡風，不能太濃，否則皮膚容易癢，用捲棒將頭髮捲起來、噴香水、戴上喜歡的戒指或者耳環，盡量別戴手錶，裝扮之後把自己當成即將成為下屆女王的公主，是為了以後料理國事而學習政治學和軍事學。 做筆記時要字跡工整，喝水時別像河馬一樣大口喝，要優雅地一小口一小口地抿。上網課的時候，把對方當做大臣在向你彙報工作，翻書時要溫柔一點，畫底線時線條不要歪歪曲曲，要一氣呵成。



「書背不出來也不要發脾氣，心裡應該這樣想：即便國事如此繁重，也要保持耐心，一件一件地解決，然後宛然一笑繼續學習，笑的時候要優雅。 題目答錯時，記得皺眉頭問自己：身為公主，怎麼能犯這麼低級的錯誤？ 我得打起精神振作起來，不能再犯同樣的錯誤。 」

怎麼樣，看完是不是很想嘗試看看呢。 有試過的網友留言稱：「確實會加強集中力，尤其是坐姿得到了很大的改善，畢竟我是個公主，不能駝背」、「管家，本宮要去睡了，你收拾好書桌」、「我試了之後發現自己竟然壓力減少了，不再和其他人攀比，更注重自己的進度」等。那麼，從現在就開始代入情境吧，臣懇請公主現在就去學習！！！



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