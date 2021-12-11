据说把自己想象成公主，学习效率瞬间增高：韩国超火的「公主学习法」

想要学习却总是注意力不集中，那么你可以试试这套「公主学习法」！

其实这套「梦幻」的学习法早在去年就在韩网的the pann上火过，不过最近又因为中国的网路传播再次成为了焦点。 到底是怎样一套学习法则呢？ 简单来说，原PO的建议就是：不是让你学习成为公主，而是让你像公主那样学习。



「学习的时间不固定，这个'公主学习法'或许能让大家学得很充实。 首先要换上漂亮的衣服，上衣不能太紧，因为坐久了容易胀气，除了宽松以外，还得看上去得体自然。 化点妆，得是寡淡风，不能太浓，否则皮肤容易痒，用卷棒将头发卷起来、喷香水、戴上喜欢的戒指或者耳环，尽量别戴手表，装扮之后把自己当成即将成为下届女王的公主，是为了以后料理国事而学习政治学和军事学。 做笔记时要字迹工整，喝水时别像河马一样大口喝，要优雅地一小口一小口地抿。上网课的时候，把对方当做大臣在向你汇报工作，翻书时要温柔一点，画底线时线条不要歪歪曲曲，要一气呵成。



「书背不出来也不要发脾气，心里应该这样想：即便国事如此繁重，也要保持耐心，一件一件地解决，然后宛然一笑继续学习，笑的时候要优雅。 题目答错时，记得皱眉头问自己：身为公主，怎么能犯这么低级的错误？ 我得打起精神振作起来，不能再犯同样的错误。 」

怎么样，看完是不是很想尝试看看呢。 有试过的网友留言称：「确实会加强集中力，尤其是坐姿得到了很大的改善，毕竟我是个公主，不能驼背」、「管家，本宫要去睡了，你收拾好书桌」、「我试了之后发现自己竟然压力减少了，不再和其他人攀比，更注重自己的进度」等。那么，从现在就开始代入情境吧，臣恳请公主现在就去学习！！！



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