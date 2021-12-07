《Running Man》劉在錫爆料：「尹恩惠打電話來了！」宋智孝乾脆問金鍾國：「我好還是尹恩惠好呢」

尹恩惠的哏真的可以用上百年，所以到底有沒有機會請到她來XDD

《Running Man》5日播出的最新一集EP.582，其中一個環節展開「蒙耳人前講閒話話」任務，不僅池錫辰與劉在錫互相爆料遭曾在方背洞被搧耳光甚至下跪的往事，劉在錫也對著金鍾國再次提及「尹恩惠」……

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金鍾國一戴上耳機，劉在錫就迫不及待想講關於尹恩惠的事，金鍾國好像也知道劉在錫的想法，很快的關閉了音樂、專注聆聽著大家你一言我一語。



「恩惠傳訊息來了。我本來很猶豫要不要打給恩惠，但怕被罵很苦惱，不過恩惠並不介意，我們還通電話了。」劉在錫一講完就招來金鍾國肅殺目光，不過就算眾人意識到金鍾國聽得見，但還是不怕死的繼續講自己想講的話。



連宋智孝也加入行列，看著金鍾國突然冒出一句話：「我比較好還是尹恩惠好？」金鍾國聽了直接失笑，其他人也忍不住爆笑，但隨之湧上來的情緒是大難臨頭的害怕。



時間一到，金鍾國就站起來開始興師問罪，問劉在錫：「說該說的、差不多就好，大家都以為是真的！不要再說了！」但劉在錫還是淘淘不絕：「我會把恩惠的電話號碼刪除的！從那之後沒有再通話過，只是愉快聊了些事就掛掉了，沒有提節目的事！我跟恩惠說對不起，但她說沒關係！」



宋智孝原先看起來也是想乖乖被訓話，但她卻說：「歐巴是喜歡尹恩惠的！」更是激怒了金鍾國。



此集播出之後，觀眾都認為成員們不怕死的一直逗弄「老虎」金鍾國，甚至連宋智孝都語出驚人加入行列，場面實在太好笑。

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