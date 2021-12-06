《衣袖紅鑲邊》第8集收視同時段冠軍！宮女們的秘密組織引發討論，韓網友：「這段好像刪減一點比較好」

MBC金土劇《衣袖紅鑲邊》第8集全國收視率爲10.5%，首都圈收視率爲10.3%，最高瞬間收視達13.1%。雖然比上一集下滑了一點點，不過依舊守住同時段收視冠軍寶座。

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第8集中，沒能收買德任（李世榮 飾）的提調尚宮（朴志暎 飾）開始動作，找了監察尚宮們突襲檢查，雖然只是出於恐嚇，但過程中找到暎嬪（南基愛 飾）的遺物「女範」，事情變得越來越大。德任能洗清冤屈的方法只有英祖（李德華飾）親自作證，但李祘（李俊昊 飾）認為患上痴呆症的英祖不可能回憶往事，請求中殿（張熙軫 飾）「不要斬首刑，請從輕發落，定為流放刑」，因為李祘沒有保護自己而受傷的德任更加懇切地哀求見英祖，而中殿接受這請求。



在所有人都在考驗自己的記憶力的情況下，審查被扭曲，英祖問：「依據刑罰處刑便是，對該宮女處以斷筋刑，並驅逐出宮。」李祘一聽到馬上上前：「殿下總是如此教導孫兒，如果不珍惜每一條性命，就沒有成為君主的資格，所以請再給那名百姓一點時間吧。」對此，回心轉意的英祖傾聽德任的故事，德任詳細地說出去弔唁暎嬪當天所有事情，英祖也回想起來。這段李世榮、李德華的演技大爆發，再加上過往片段穿插，很多人一定都看到流淚吧 ㅠㅠ ㅠㅠ



被德任喚起記憶的不只是英祖，李祘也想起當天的事情，之後對德任說小時候一起去弔唁暎嬪的孩子就是自己，兩人終於相認，還互相擁抱（抱超緊的啊>///<）！



另外，權力的暗鬥也拉開序幕，提調尚宮是宮女們的幕後組織「廣寒宮」的首長，在思悼世子的保姆尚宮（車美京 飾）去見李祘的路上並想要送出什麼東西時，被提調尚宮搶奪與監禁後拷問。爲了收買德任，還強行將德任的師傅徐尚宮（張慧珍 飾）打造成組織的一員，讓人更加好奇「廣寒宮」的魔爪會延伸到什麼程度。



而這段也在網路上引發熱烈討論，不少網友表示：「這一段好像刪減一點比較好」、「宮女們會這樣聚在一起...？這個設定太過分了」、「在御座相似的地方坐著提調尚宮，台階還放著袞龍袍」、「說是祕密組織，火炬熊熊燃燒，非常雄壯，有點搞笑」、「再怎麼虛構也得有一定程度啊」、「原作中也沒有出現的場面，哪有理由那樣做」等等。

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