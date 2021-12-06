《衣袖红镶边》第8集收视同时段冠军！宫女们的秘密组织引发讨论，韩网友：「这段好像删减一点比较好」

MBC金土剧《衣袖红镶边》第8集全国收视率爲10.5%，首都圈收视率爲10.3%，最高瞬间收视达13.1%。虽然比上一集下滑了一点点，不过依旧守住同时段收视冠军宝座。

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第8集中，没能收买德任（李世荣 饰）的提调尚宫（朴志暎 饰）开始动作，找了监察尚宫们突袭检查，虽然只是出於恐吓，但过程中找到暎嫔（南基爱 饰）的遗物「女范」，事情变得越来越大。德任能洗清冤屈的方法只有英祖（李德华饰）亲自作证，但李祘（李俊昊 饰）认为患上痴呆症的英祖不可能回忆往事，请求中殿（张熙轸 饰）「不要斩首刑，请从轻发落，定为流放刑」，因为李祘没有保护自己而受伤的德任更加恳切地哀求见英祖，而中殿接受这请求。



在所有人都在考验自己的记忆力的情况下，审查被扭曲，英祖问：「依据刑罚处刑便是，对该宫女处以断筋刑，并驱逐出宫。」李祘一听到马上上前：「殿下总是如此教导孙儿，如果不珍惜每一条性命，就没有成为君主的资格，所以请再给那名百姓一点时间吧。」对此，回心转意的英祖倾听德任的故事，德任详细地说出去吊唁暎嫔当天所有事情，英祖也回想起来。这段李世荣、李德华的演技大爆发，再加上过往片段穿插，很多人一定都看到流泪吧 ㅠㅠ ㅠㅠ



被德任唤起记忆的不只是英祖，李祘也想起当天的事情，之后对德任说小时候一起去吊唁暎嫔的孩子就是自己，两人终於相认，还互相拥抱（抱超紧的啊>///<）！



另外，权力的暗斗也拉开序幕，提调尚宫是宫女们的幕后组织「广寒宫」的首长，在思悼世子的保姆尚宫（车美京 饰）去见李祘的路上并想要送出什么东西时，被提调尚宫抢夺与监禁后拷问。爲了收买德任，还强行将德任的师傅徐尚宫（张慧珍 饰）打造成组织的一员，让人更加好奇「广寒宫」的魔爪会延伸到什么程度。



而这段也在网路上引发热烈讨论，不少网友表示：「这一段好像删减一点比较好」、「宫女们会这样聚在一起...？这个设定太过分了」、「在御座相似的地方坐著提调尚宫，台阶还放著衮龙袍」、「说是秘密组织，火炬熊熊燃烧，非常雄壮，有点搞笑」、「再怎么虚构也得有一定程度啊」、「原作中也没有出现的场面，哪有理由那样做」等等。

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