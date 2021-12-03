跨年首選電影《緣來大飯店》14人14色精彩劇照公開！台灣也將在年底精彩上映！

韓國集結多位演員合作的跨年浪漫電影《緣來大飯店》（韓原名《Happy New Year》）也即將在台上映，劇中14人各自在年末遇見了不一樣的緣分，今日也公開了更多角色劇照，台灣也即將在跨年檔期上映。

照片中可看見處處充滿著聖誕節與新年的氣氛，以許多人來來去去的大飯店作為背景，展開了14人14種不一樣的緣分與愛情。飯店經理素珍（韓志旼飾）聽說自己的運勢在今年內會收到命定的男人向她告白，而她單戀了15年的男性閨密勝孝（金英光飾）以及他閃婚的對象英珠（高聖熙飾），三人之間友情與愛情分不清楚的三角故事將如何展開呢？

看似擁有一切但卻有著「偶數強迫症」的飯店代表勇振（李棟旭飾）與夢想成為音樂劇演員的房務清潔員怡英（元真兒飾）的辦公室戀情，刺激觀眾的戀愛細胞。就業與戀愛一事無成，自暴自棄來的酒店的投宿客人在容（姜河那飾）以及擔任飯店中特殊問題的客服專員秀妍（林潤妸飾）則是發展出一段線上粉紅戀情，令觀眾們感覺溫暖與安慰。



另一位入住飯店的客人以及擔任飯店門防的男子，竟是相隔40年再度重逢的Katherine（李慧英飾）與尚奎（鄭進永飾），展開一段黃昏之戀。經歷長長的無名時期而迎來自己的全盛時期，歌手李康（徐康俊飾）與契約即將屆滿的經紀人尚勳（李光洙飾）之間的Bromance，以及一段校園清新戀情，最後還有每個星期六都會來飯店等待自己命定姻緣的男子鎮浩（李陣郁飾）。



《緣來大飯店》除了以上大家都相當熟悉的演員們以外，更將由《緣起不滅》《我的野蠻女友》的導演郭在容執導，令人期待聖誕節以及跨年的暖暖浪漫氣氛。韓國將於12月透過電影以及TVING平台同步公開，台灣也預計將於12月底上映。



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