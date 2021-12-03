跨年首选电影《缘来大饭店》14人14色精彩剧照公开！台湾也将在年底精彩上映！

韩国集结多位演员合作的跨年浪漫电影《缘来大饭店》（韩原名《Happy New Year》）也即将在台上映，剧中14人各自在年末遇见了不一样的缘分，今日也公开了更多角色剧照，台湾也即将在跨年档期上映。

照片中可看见处处充满著圣诞节与新年的气氛，以许多人来来去去的大饭店作为背景，展开了14人14种不一样的缘分与爱情。饭店经理素珍（韩志旼饰）听说自己的运势在今年内会收到命定的男人向她告白，而她单恋了15年的男性闺密胜孝（金英光饰）以及他闪婚的对象英珠（高圣熙饰），三人之间友情与爱情分不清楚的三角故事将如何展开呢？

看似拥有一切但却有著「偶数强迫症」的饭店代表勇振（李栋旭饰）与梦想成为音乐剧演员的房务清洁员怡英（元真儿饰）的办公室恋情，刺激观众的恋爱细胞。就业与恋爱一事无成，自暴自弃来的酒店的投宿客人在容（姜河那饰）以及担任饭店中特殊问题的客服专员秀妍（林润妸饰）则是发展出一段线上粉红恋情，令观众们感觉温暖与安慰。



另一位入住饭店的客人以及担任饭店门防的男子，竟是相隔40年再度重逢的Katherine（李慧英饰）与尚奎（郑进永饰），展开一段黄昏之恋。经历长长的无名时期而迎来自己的全盛时期，歌手李康（徐康俊饰）与契约即将届满的经纪人尚勋（李光洙饰）之间的Bromance，以及一段校园清新恋情，最后还有每个星期六都会来饭店等待自己命定姻缘的男子镇浩（李阵郁饰）。



《缘来大饭店》除了以上大家都相当熟悉的演员们以外，更将由《缘起不灭》《我的野蛮女友》的导演郭在容执导，令人期待圣诞节以及跨年的暖暖浪漫气氛。韩国将於12月透过电影以及TVING平台同步公开，台湾也预计将於12月底上映。



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