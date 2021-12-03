「2021AAA亞洲明星盛典」完整獲獎名單，李政宰斬獲三冠王、金宣虎獲得兩大人氣獎！

「2021AAA亞洲明星盛典」完整獲獎名單，李政宰斬獲三冠王、金宣虎獲得兩大人氣獎！

明星   2021年12月3日   星期五11:25   Sani  

（封面圖源：CREATIVE GROUP ING，IG@artistcompanyofficial，TVDaily）

一年一度的《2021 AAA亞洲明星盛典》（下稱：2021 AAA）昨日在韓國線上舉行，Super Junior利特和IVE張員瑛擔任主持，李政宰一人拿下「年度演員」、「Fabulous」和「Hot Trend」三個獎項，金宣虎和SEVENTEEN、THE BOYZ也多次獲獎！

以下為完整獲獎名單：

【演員部門】

大賞：
年度演員：李政宰
年度演員（電影部門）：劉亞仁
年度演員（電視劇部門）：李昇基

Best Artist獎：全汝彬、韓韶禧

Best Actor獎：朴柱美、許成泰、金姝憐

Best人氣獎：成勳、權俞利、北村匠海

Scene Stealer獎：車智妍

Best Choice獎：李濬榮、周錫太

新人獎：李到晛

Asia Celebrity獎：劉亞仁、梅塔文·歐帕西安卡瓊、瓦奇拉維特·奇瓦雷

Emotive獎：車銀優、文佳煐

Fabulous獎：李政宰

Hot Trend獎：李政宰

Icon獎：柳炅秀（劉慶秀）

U+ IDOL LIVE人氣獎：金宣虎、鄭好娟

RET人氣獎：金宣虎、宋智孝

（圖源：CREATIVE GROUP ING）

New Wave獎：羅人友

Potential獎：黃旼炫

Focus獎：朴健一、NCT道英

【歌手部門】

大賞：
年度歌手：SEVENTEEN
年度專輯：NCT127
年度歌曲：防彈少年團
年度Performance：Stray Kids
年度Stage：aespa
年度Trot：林英雄
（图源：Twitter@pledis_17）

Hestory of Songs獎：三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

Best Artist獎：BamBam，ENHYPEN，Brave Girls

Best Achievement獎：NU'EST

Fabulous獎：SEVENTEEN

Best Musician獎：姜丹尼爾、ITZY、Astro、元虎、THE BOYZ
（圖源：Twitter@konnect_danielk）

Best Choice獎：Pentagon、Golden Child、MOMOLAND

新人獎：ENHYPEN、aespa

Asia Celebrity獎：BamBam、THE BOYZ
（圖源：Twitter@IST_THEBOYZ）

Emotive獎：宇宙少女CHOCOME、權恩妃

Hot Trend獎：Brave Girls、aespa

Icon獎：WOODZ（曹承衍）

Best MV獎：EVERGLOW

Best Creator獎：勇敢的兄弟

Best Producer獎：SEVENTEEN WOOZI

Best OST獎：林英雄

U+ IDOL LIVE人氣獎：防彈少年團、BLACKPINK、林英雄 、IU

RET人氣獎：EXO、TWICE、林英雄、CL

New Wave獎：STAYC、Weeekly

Potential獎：AleXa、T1419

Focus獎：DKB、KINGDOM、BLITZERS

恭喜以上獲獎明星！

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