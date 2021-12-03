「2021AAA亞洲明星盛典」完整獲獎名單，李政宰斬獲三冠王、金宣虎獲得兩大人氣獎！

一年一度的《2021 AAA亞洲明星盛典》（下稱：2021 AAA）昨日在韓國線上舉行，Super Junior利特和IVE張員瑛擔任主持，李政宰一人拿下「年度演員」、「Fabulous」和「Hot Trend」三個獎項，金宣虎和SEVENTEEN、THE BOYZ也多次獲獎！

以下為完整獲獎名單：

【演員部門】

大賞：

年度演員：李政宰

年度演員（電影部門）：劉亞仁

年度演員（電視劇部門）：李昇基



Best Artist獎：全汝彬、韓韶禧

Best Actor獎：朴柱美、許成泰、金姝憐

Best人氣獎：成勳、權俞利、北村匠海



Scene Stealer獎：車智妍

Best Choice獎：李濬榮、周錫太

新人獎：李到晛

Asia Celebrity獎：劉亞仁、梅塔文·歐帕西安卡瓊、瓦奇拉維特·奇瓦雷

Emotive獎：車銀優、文佳煐



Fabulous獎：李政宰

Hot Trend獎：李政宰

Icon獎：柳炅秀（劉慶秀）

U+ IDOL LIVE人氣獎：金宣虎、鄭好娟

RET人氣獎：金宣虎、宋智孝



New Wave獎：羅人友

Potential獎：黃旼炫

Focus獎：朴健一、NCT道英

【歌手部門】

大賞：

年度歌手：SEVENTEEN

年度專輯：NCT127

年度歌曲：防彈少年團

年度Performance：Stray Kids

年度Stage：aespa

年度Trot：林英雄



Hestory of Songs獎：三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

Best Artist獎：BamBam，ENHYPEN，Brave Girls

Best Achievement獎：NU'EST

Fabulous獎：SEVENTEEN

Best Musician獎：姜丹尼爾、ITZY、Astro、元虎、THE BOYZ



Best Choice獎：Pentagon、Golden Child、MOMOLAND

新人獎：ENHYPEN、aespa

Asia Celebrity獎：BamBam、THE BOYZ



Emotive獎：宇宙少女CHOCOME、權恩妃

Hot Trend獎：Brave Girls、aespa



Icon獎：WOODZ（曹承衍）

Best MV獎：EVERGLOW

Best Creator獎：勇敢的兄弟

Best Producer獎：SEVENTEEN WOOZI

Best OST獎：林英雄

U+ IDOL LIVE人氣獎：防彈少年團、BLACKPINK、林英雄 、IU

RET人氣獎：EXO、TWICE、林英雄、CL

New Wave獎：STAYC、Weeekly

Potential獎：AleXa、T1419

Focus獎：DKB、KINGDOM、BLITZERS

恭喜以上獲獎明星！

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