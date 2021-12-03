「2021AAA亚洲明星盛典」完整获奖名单，李政宰斩获三冠王、金宣虎获得两大人气奖！

「2021AAA亚洲明星盛典」完整获奖名单，李政宰斩获三冠王、金宣虎获得两大人气奖！

明星   2021年12月3日   星期五11:25   Sani  

（封面图源：CREATIVE GROUP ING，IG@artistcompanyofficial，TVDaily）

一年一度的《2021 AAA亚洲明星盛典》（下称：2021 AAA）昨日在韩国线上举行，Super Junior利特和IVE张员瑛担任主持，李政宰一人拿下「年度演员」、「Fabulous」和「Hot Trend」三个奖项，金宣虎和SEVENTEEN、THE BOYZ也多次获奖！

以下为完整获奖名单：

【演员部门】

大赏：
年度演员：李政宰
年度演员（电影部门）：刘亚仁
年度演员（电视剧部门）：李升基

Best Artist奖：全汝彬、韩韶禧

Best Actor奖：朴柱美、许成泰、金姝怜

Best人气奖：成勋、权俞利、北村匠海

Scene Stealer奖：车智妍

Best Choice奖：李浚荣、周锡太

新人奖：李到晛

Asia Celebrity奖：刘亚仁、梅塔文・欧帕西安卡琼、瓦奇拉维特・奇瓦雷

Emotive奖：车银优、文佳煐

Fabulous奖：李政宰

Hot Trend奖：李政宰

Icon奖：柳炅秀（刘庆秀）

U+ IDOL LIVE人气奖：金宣虎、郑好娟

RET人气奖：金宣虎、宋智孝

（图源：CREATIVE GROUP ING）

New Wave奖：罗人友

Potential奖：黄旼炫

Focus奖：朴健一、NCT道英

【歌手部门】

大赏：
年度歌手：SEVENTEEN
年度专辑：NCT127
年度歌曲：防弹少年团
年度Performance：Stray Kids
年度Stage：aespa
年度Trot：林英雄
（图源：Twitter@pledis_17）

Hestory of Songs奖：三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

Best Artist奖：BamBam，ENHYPEN，Brave Girls

Best Achievement奖：NU'EST

Fabulous奖：SEVENTEEN

Best Musician奖：姜丹尼尔、ITZY、Astro、元虎、THE BOYZ
（图源：Twitter@konnect_danielk）

Best Choice奖：Pentagon、Golden Child、MOMOLAND

新人奖：ENHYPEN、aespa

Asia Celebrity奖：BamBam、THE BOYZ
（图源：Twitter@IST_THEBOYZ）

Emotive奖：宇宙少女CHOCOME、权恩妃

Hot Trend奖：Brave Girls、aespa

Icon奖：WOODZ（曹承衍）

Best MV奖：EVERGLOW

Best Creator奖：勇敢的兄弟

Best Producer奖：SEVENTEEN WOOZI

Best OST奖：林英雄

U+ IDOL LIVE人气奖：防弹少年团、BLACKPINK、林英雄 、IU

RET人气奖：EXO、TWICE、林英雄、CL

New Wave奖：STAYC、Weeekly

Potential奖：AleXa、T1419

Focus奖：DKB、KINGDOM、BLITZERS

恭喜以上获奖明星！

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