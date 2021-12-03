「2021AAA亚洲明星盛典」完整获奖名单，李政宰斩获三冠王、金宣虎获得两大人气奖！

一年一度的《2021 AAA亚洲明星盛典》（下称：2021 AAA）昨日在韩国线上举行，Super Junior利特和IVE张员瑛担任主持，李政宰一人拿下「年度演员」、「Fabulous」和「Hot Trend」三个奖项，金宣虎和SEVENTEEN、THE BOYZ也多次获奖！

以下为完整获奖名单：

【演员部门】

大赏：

年度演员：李政宰

年度演员（电影部门）：刘亚仁

年度演员（电视剧部门）：李升基



Best Artist奖：全汝彬、韩韶禧

Best Actor奖：朴柱美、许成泰、金姝怜

Best人气奖：成勋、权俞利、北村匠海



Scene Stealer奖：车智妍

Best Choice奖：李浚荣、周锡太

新人奖：李到晛

Asia Celebrity奖：刘亚仁、梅塔文・欧帕西安卡琼、瓦奇拉维特・奇瓦雷

Emotive奖：车银优、文佳煐



Fabulous奖：李政宰

Hot Trend奖：李政宰

Icon奖：柳炅秀（刘庆秀）

U+ IDOL LIVE人气奖：金宣虎、郑好娟

RET人气奖：金宣虎、宋智孝



New Wave奖：罗人友

Potential奖：黄旼炫

Focus奖：朴健一、NCT道英

【歌手部门】

大赏：

年度歌手：SEVENTEEN

年度专辑：NCT127

年度歌曲：防弹少年团

年度Performance：Stray Kids

年度Stage：aespa

年度Trot：林英雄



Hestory of Songs奖：三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

Best Artist奖：BamBam，ENHYPEN，Brave Girls

Best Achievement奖：NU'EST

Fabulous奖：SEVENTEEN

Best Musician奖：姜丹尼尔、ITZY、Astro、元虎、THE BOYZ



Best Choice奖：Pentagon、Golden Child、MOMOLAND

新人奖：ENHYPEN、aespa

Asia Celebrity奖：BamBam、THE BOYZ



Emotive奖：宇宙少女CHOCOME、权恩妃

Hot Trend奖：Brave Girls、aespa



Icon奖：WOODZ（曹承衍）

Best MV奖：EVERGLOW

Best Creator奖：勇敢的兄弟

Best Producer奖：SEVENTEEN WOOZI

Best OST奖：林英雄

U+ IDOL LIVE人气奖：防弹少年团、BLACKPINK、林英雄 、IU

RET人气奖：EXO、TWICE、林英雄、CL

New Wave奖：STAYC、Weeekly

Potential奖：AleXa、T1419

Focus奖：DKB、KINGDOM、BLITZERS

恭喜以上获奖明星！

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