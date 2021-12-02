MAMAMOO玟星的偶像是她！玟星悄悄藏著粉丝之心，太妍一句「星啊辛苦了」触发泪水

玟星如今也是成功的粉丝呢！能成功追求歌手梦，还能见到典范太妍QQ

MAMAMOO玟星和华莎近日来到《惊人的星期六》作客（EP.188），玟星首度公开自己的偶像是太妍，近距离见到偶像本人激动动不已。

玟星来到《惊人的星期六》最想见的人就是太妍，玟星还表示自己把太妍的相片设置成了手机桌布呢！玟星面对太妍超级紧张，明明是自己提前预约好要坐在太妍身边，她却说：「但有点……有点后悔坐在这里，因为没办法直视。」



玟星说自己过去怀有歌手梦，但并不知道实际该怎么执行，一路以来都是把太妍当作模范学习，去她去过的学院、练少女时代的歌。玟星一直以来都把这颗粉丝的心悄悄藏起来，她说：「就只想安静的待在身边，并没有想要过度接近。」



太妍听了Boom的话的话来场粉丝福利，对玟星说：「星啊，辛苦了。」结果玟星更害羞了，甚至激动到落泪，都不敢看太妍太久、直回避视线。



结果在太妍补充说自己也是粉丝、都有关注玟星主持的广播电台之后，玟星似乎哭更惨了，Key喊：「别再说了，又哭了！」太妍也只好打住，还故意不看玟星：「那我就不说了，但我真的也是粉丝呢！」



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影片下方粉丝留言：「玟星，如果Taenggu（太妍昵称）姐姐回归的话，邀请她来STUDIO MoonNight（玟星主持的电台）吧！」、「第一次看到玟星这样子，虽然很陌生，但是太可爱了呵呵呵」、「Taenggu x MoonNight 一定要再见面」、「玟星是这小可爱ㅠㅠㅠㅠㅠ激动得流泪的纯真宝宝ㅠㅠ」、「一想到培养自己梦想并崇拜的前辈就在旁边一起录影，真的要哭了。Taenggu说『辛苦了～』的时候，光想像就觉得很激动啊」

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