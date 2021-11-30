演出《酒鬼都市女人們》而獲「人生角色」美名！回顧李善彬、韓善伙、鄭恩地精湛表現與名場面

三位演員都讓人刮目相看！你印象最深的名場面是哪幕呢？

熱門韓劇《酒鬼都市女人們》已於26日收官，從演員、編劇到導演的表現均無庸置疑，其中三位女主角李善彬、韓善伙與鄭恩地更是獲得「人生角色」美名。讓我們一起回顧她們的表現與創造的名場面：

李善彬

比起韓善伙和鄭恩地飾演的角色，李善彬飾演的「安昭熙」起初最不顯眼，但隨著劇情進展，很快就能感受到她「瘋在哪裡」。



安昭熙一角最瘋莫過於「酒後亂性」，李善彬為了演安昭熙可是豁出去了，和崔始源合演的兩段床戲都讓人難以忘懷，尤其李善彬超主動「吃掉」崔始源的一幕。





不過，李善彬在《酒鬼都市女人們》最廣受歡迎的一幕，是她毫不留情責罵好色且自大的客戶，劈哩啪啦念出一長串罵人台詞，記台詞功力以及方言的咬字驚艷不少網友。



詮釋面對父親驟逝時的安昭熙，李善彬也下了許多功夫，情感變化從手足無措、無神、啜泣到淚崩，被稱讚情緒的輕重緩急拿捏得相當有水準，寫實的表演也讓觀眾帶入自己的情感，隨著劇中的安昭熙一同哭泣。





韓善伙

韓善伙飾演具有美貌但腦袋空空的「韓智妍」一角，在酒席上講話總滔滔不絕且直言不諱，首集一登場就意外的吸引觀眾，讓觀眾陷入韓智妍的神祕魅力當中，更大力稱讚韓善伙的美貌讓人移不開目光。





那樣的韓智妍看似傻裡傻氣、思維跳tone，但再看久一點會發現她其實大智若愚，在某些重要時刻會突然展現機智，是連她兩位好友都會覺得驚奇的地步。最關鍵一幕就在安昭熙父親的葬禮上，她從容不迫的張羅葬禮，成了穩定好友心靈的重要人物。

韓善伙扮演了韓智妍被讚「成功轉型」、「韓善伙的再發現」，認為她的表演突破了以往所演的角色、散發前所未有的魅力，也讓她得到「美出新高度」的盛譽。

鄭恩地

鄭恩地飾演的「姜芝久」是三個女人之中較為中性的角色，和她過去在《請回答1997》或《無理的前進》的表演都不太一樣，霸氣的演出讓不少觀眾很是驚喜。



其中，鄭恩地和韓善伙一場街上對罵戲很為人所讚頌，現場側錄影片更是廣為流傳，被說「拍得太寫實了」、「看到差點要報警」。



看似堅強的姜芝久，背後其實有段故事惹人憐惜。姜芝久曾聆聽一位女同志學生的心事，卻挽救不了對方性命，成為自己心中永遠的傷痛。鄭恩地一路下來的演出被認為相當紮實，她和女學生的情節也成了整部劇討論度最高的情節。









由於觀眾熱烈的反響，《酒鬼都市女人們》即將要帶來第二季，讓我們期待一下三個酒鬼女人未來還會帶給我們什麼有趣的內容和名場面吧！

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