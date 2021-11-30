演出《酒鬼都市女人们》而获「人生角色」美名！回顾李善彬、韩善伙、郑恩地精湛表现与名场面

三位演员都让人刮目相看！你印象最深的名场面是哪幕呢？

热门韩剧《酒鬼都市女人们》已於26日收官，从演员、编剧到导演的表现均无庸置疑，其中三位女主角李善彬、韩善伙与郑恩地更是获得「人生角色」美名。让我们一起回顾她们的表现与创造的名场面：

李善彬

比起韩善伙和郑恩地饰演的角色，李善彬饰演的「安昭熙」起初最不显眼，但随著剧情进展，很快就能感受到她「疯在哪里」。



安昭熙一角最疯莫过於「酒后乱性」，李善彬为了演安昭熙可是豁出去了，和崔始源合演的两段床戏都让人难以忘怀，尤其李善彬超主动「吃掉」崔始源的一幕。





不过，李善彬在《酒鬼都市女人们》最广受欢迎的一幕，是她毫不留情责骂好色且自大的客户，劈哩啪啦念出一长串骂人台词，记台词功力以及方言的咬字惊艳不少网友。



诠释面对父亲骤逝时的安昭熙，李善彬也下了许多功夫，情感变化从手足无措、无神、啜泣到泪崩，被称赞情绪的轻重缓急拿捏得相当有水准，写实的表演也让观众带入自己的情感，随著剧中的安昭熙一同哭泣。





韩善伙

韩善伙饰演具有美貌但脑袋空空的「韩智妍」一角，在酒席上讲话总滔滔不绝且直言不讳，首集一登场就意外的吸引观众，让观众陷入韩智妍的神秘魅力当中，更大力称赞韩善伙的美貌让人移不开目光。





那样的韩智妍看似傻里傻气、思维跳tone，但再看久一点会发现她其实大智若愚，在某些重要时刻会突然展现机智，是连她两位好友都会觉得惊奇的地步。最关键一幕就在安昭熙父亲的葬礼上，她从容不迫的张罗葬礼，成了稳定好友心灵的重要人物。

韩善伙扮演了韩智妍被赞「成功转型」、「韩善伙的再发现」，认为她的表演突破了以往所演的角色、散发前所未有的魅力，也让她得到「美出新高度」的盛誉。

郑恩地

郑恩地饰演的「姜芝久」是三个女人之中较为中性的角色，和她过去在《请回答1997》或《无理的前进》的表演都不太一样，霸气的演出让不少观众很是惊喜。



其中，郑恩地和韩善伙一场街上对骂戏很为人所赞颂，现场侧录影片更是广为流传，被说「拍得太写实了」、「看到差点要报警」。



看似坚强的姜芝久，背后其实有段故事惹人怜惜。姜芝久曾聆听一位女同志学生的心事，却挽救不了对方性命，成为自己心中永远的伤痛。郑恩地一路下来的演出被认为相当扎实，她和女学生的情节也成了整部剧讨论度最高的情节。









由於观众热烈的反响，《酒鬼都市女人们》即将要带来第二季，让我们期待一下三个酒鬼女人未来还会带给我们什么有趣的内容和名场面吧！

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻